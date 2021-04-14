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Ох уж эти детки! 10 фотографий малышей, которые рассмешат вас. Посмотрите на 5-е фото!
Источник материала: ОНТ
Дети-цветы жизни! И что бы ни вытворял ребенок – смотришь на него и умиляешься. Мы подготовили для вас подборку из 10 забавных фото с детьми, которые обязательно вызовут улыбку на вашем лице!
Все идет по плану
Держитесь, парни. Растет звезда
Компромисс не достигнут
«Ты все понял?»
«Я выбираю жить в кайф»
Сон по расписанию
«Где хочу, там и стою»
«Вы меня снимаете?»
К Хэллоуину готов!
Теперь я стану звездой интернета!
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Дети-цветы жизни! И что бы ни вытворял ребенок – смотришь на него и умиляешься. Мы подготовили для вас подборку из 10 забавных фото с детьми, которые обязательно...
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