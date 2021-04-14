Ох уж эти детки! 10 фотографий малышей, которые рассмешат вас. Посмотрите на 5-е фото!

Источник материала: ОНТ

Дети-цветы жизни! И что бы ни вытворял ребенок – смотришь на него и умиляешься. Мы подготовили для вас подборку из 10 забавных фото с детьми, которые обязательно вызовут улыбку на вашем лице!

Все идет по плану



Фото: pinterest.ru

Держитесь, парни. Растет звезда



Фото: ejin.ru

Компромисс не достигнут



Фото: pinterest.ru

«Ты все понял?»



Фото: ianimal.ru

«Я выбираю жить в кайф»



Фото: youtube.com

Сон по расписанию



Фото: telegraf.com.ua

«Где хочу, там и стою»



Фото: pinterest.ru

«Вы меня снимаете?»



Фото: br.pinterest.com

К Хэллоуину готов!



Фото: zen.yandex.ru

Теперь я стану звездой интернета!



Фото: zen.yandex.ru





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