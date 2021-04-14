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Ох уж эти детки! 10 фотографий малышей, которые рассмешат вас. Посмотрите на 5-е фото!

14.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ох уж эти детки! 10 фотографий малышей, которые рассмешат вас. Посмотрите на 5-е фото!

Дети-цветы жизни! И что бы ни вытворял ребенок – смотришь на него и умиляешься. Мы подготовили для вас подборку из 10 забавных фото с детьми, которые обязательно вызовут улыбку на вашем лице!

 

Все идет по плану


Фото: pinterest.ru

Держитесь, парни. Растет звезда


Фото: ejin.ru

Компромисс не достигнут


Фото: pinterest.ru

«Ты все понял?»


Фото: ianimal.ru

«Я выбираю жить в кайф»


Фото: youtube.com

Сон по расписанию


Фото: telegraf.com.ua

«Где хочу, там и стою»


Фото: pinterest.ru

«Вы меня снимаете?»


Фото: br.pinterest.com

К Хэллоуину готов!


Фото: zen.yandex.ru

Теперь я стану звездой интернета!


Фото: zen.yandex.ru


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Дети-цветы жизни! И что бы ни вытворял ребенок – смотришь на него и умиляешься. Мы подготовили для вас подборку из 10 забавных фото с детьми, которые обязательно...
 
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