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Светлана Тихановская проведет переговоры с генсеком Совета Европы

14.04.2021 10:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

19 апреля Светлана Тихановская созвонится с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Об этом сообщает ее пресс-служба.

Согласно информации, стороны "обсудят пытки в Беларуси, обвинения политических лидеров в террористической деятельности, а также подготовку к инклюзивному диалогу с белорусским обществом и роль Совета Европы в решении политического кризиса в Беларуси".

В эти дни пройдет Парламентская Ассамблея Совета Европы, на которой будут рассматриваться две резолюции по Беларуси: о нарушениях прав человека и новых выборах президента.

 
 
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19 апреля Светлана Тихановская созвонится с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Об этом сообщает ее пресс-служба.
 
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