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Цена биткоина преодолела отметку $64 тыс.
Источник материала: АФН
Первая криптовалюта обновила исторический максимум выше отметки $64 тыс.
Второй по капитализации цифровой актив Ethereum также установил новый максимум на отметке выше $2350., согласно данным CoinGecko.
Общая капитализация рынка превысила $2,3 трлн.
Накануне цена криптовалюты обновила предыдущий исторический максимум, превысив 63 тыс. долларов. Цифровая валюта росла на фоне предстоящего IPO крупнейшей в США криптобиржи Coinbase. Первичное размещение биржи на Nasdaq запланировано на сегодня.
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Первая криптовалюта обновила исторический максимум выше отметки $64 тыс.
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