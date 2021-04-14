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Цена биткоина преодолела отметку $64 тыс.

14.04.2021 10:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Первая криптовалюта обновила исторический максимум выше отметки $64 тыс.

Второй по капитализации цифровой актив Ethereum также установил новый максимум на отметке выше $2350., согласно данным CoinGecko.

Общая капитализация рынка превысила $2,3 трлн.

Накануне цена криптовалюты обновила предыдущий исторический максимум, превысив 63 тыс. долларов. Цифровая валюта росла на фоне предстоящего IPO крупнейшей в США криптобиржи Coinbase. Первичное размещение биржи на Nasdaq запланировано на сегодня.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Первая криптовалюта обновила исторический максимум выше отметки $64 тыс.
 
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