Цена биткоина преодолела отметку $64 тыс.

Источник материала: АФН

Первая криптовалюта обновила исторический максимум выше отметки $64 тыс.

Второй по капитализации цифровой актив Ethereum также установил новый максимум на отметке выше $2350., согласно данным CoinGecko.

Общая капитализация рынка превысила $2,3 трлн.

Накануне цена криптовалюты обновила предыдущий исторический максимум, превысив 63 тыс. долларов. Цифровая валюта росла на фоне предстоящего IPO крупнейшей в США криптобиржи Coinbase. Первичное размещение биржи на Nasdaq запланировано на сегодня.