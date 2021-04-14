ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дом Михаэля Шумахера выставили на продажу за 59 миллионов евро. Деньги могут пойти на лечение

14.04.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Жена Михаэля Шумахера Коринна Шумахер выставила на продажу семейный дом, расположенный в швейцарском Глане.



Как пишет французский портал F1i со ссылкой на Bunde, особняк площадью более 20000 квадратных метров оценивают в 58,7 миллионов евро. По версии британского таблоида The Mirror, средства от продажи могут пойти на уход за семикратным чемпионом "Формулы-1". Предполагается, пишет Прессбол, что на медицинские услуги, в которых нуждается Михаэль, уходит 56000 евро в неделю или 3 миллиона евро в год.

В декабре 2013 года Шумахер получил серьезные травмы головы на горнолыжном курорте в Альпах. С тех пор достоверной информации о его здоровье крайне мало. В 2018 году Daily Mail сообщала, что экс-гонщик не прикован к постели. Также появлялись сведения о том, что Михаэль несколько раз посещал парижскую клинику имени Жоржа Помпиду, где, вероятно, проходил лечение с использованием стволовых клеток.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жена Михаэля Шумахера Коринна Шумахер выставила на продажу семейный дом, расположенный в швейцарском Глане.
 
Новости дня
Новости разные
 
Байден предлагает Путину встречу в третьей стране для разговора об Украине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by