«Спешил на заказ». В Барановичах таксист с 3,5 промилле врезался в Renault

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель такси устроил аварию в Барановичах. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





По информации инспекторов, 47-летний водитель такси ехал по улице Вильчковского и врезался в попутный Renault. Медицинское освидетельствование мужчины показало 3,5 промилле алкоголя. Он пояснил сотрудникам ГАИ, что спешил на вызов за клиентом.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. На водителя инспекторы составили административные протоколы, Geely доставили на штрафстоянку.

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