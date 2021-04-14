|
«Спешил на заказ». В Барановичах таксист с 3,5 промилле врезался в Renault
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый водитель такси устроил аварию в Барановичах. Об этом
По информации инспекторов, 47-летний водитель такси ехал по улице Вильчковского и врезался в попутный Renault. Медицинское освидетельствование мужчины показало 3,5 промилле алкоголя. Он пояснил сотрудникам ГАИ, что спешил на вызов за клиентом.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. На водителя инспекторы составили административные протоколы, Geely доставили на штрафстоянку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На водителя инспекторы составили административные протоколы, Geely доставили на штрафстоянку.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)