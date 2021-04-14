Общежитие, больничный корпус и 3-е кольцо. Как изменится территория у «Минск-Арены»?

Источник материала: Tut.by

В Центральном районе столицы началось общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования территории в границах пр. Победителей — ул. Радужной — Тимирязева — Нарочанской. Он вносит изменения в ранее разработанный ПДП, подробности сообщает агентство «Минск-Новости» .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На этой территории находятся «Минск-Арена», БГУФК и спортивный комплекс при нем, здание НОК и гостиницы «Виктория Олимп», жилые дома, 2-я детская больница, МЧС района и другие. Итак, какие изменения здесь планируются?

Общежитие, стоянка и здание для «Минск-Арены»

По проекту, на улице Радужной неподалеку от Национального олимпийского комитета предлагается разместить студенческое общежитие Белорусского государственного университета физической культуры. Ориентировочно здание будет рассчитано на проживание 700 человек.

Также рядом с университетом планируется гараж-стоянка на 160 мест, а при спортивных площадках, расположенных за местным проездом, — здание для обслуживания этих объектов (строение должно быть не выше трех этажей).

Напротив «Минск-Арены» (по другую сторону от местного проезда) пропишется еще одно многофункциональное здание этого культурно-спортивного комплекса.

Новый корпус для 2-й детской больницы и снос гаражей на Тимирязева

Также на территории 2-й городской детской клинической больницы в перспективе предусмотрено строительство еще одного корпуса. А возле группы жилых высоток на улице Радужной — небольшого (площадью 320 «квадрата») магазина смешанной группы товаров.

Еще одно существенное новшество — снос боксовых гаражей вдоль улице Тимирязева и строительство вместо них многоэтажных гаражей-стоянок на 850, 350 машино-мест и паркинга на 840 мест с объектом общественного назначения. Однако эти перемены намечаются в более отдаленной перспективе.

Строительство 3-го транспортного кольца с тоннелем под ж/д

По проекту, с восточной стороны района пройдет 3-е транспортное кольцо. Существующая улица Радужная сохраняется как местный проезд кольца, имеет примыкания к нему и обеспечивает транспортное обслуживание прилегающей застройки. На проспекте Победителей и улице Тимирязева выезд с Радужной будет осуществляться только по 3-му кольцу. Также требуется строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении улицы Радужной с Тимирязева и железной дорогой. Предлагается сделать автомобильный путепровод под железной дорогой.

На 1-ю очередь строительства предлагаются:

реконструкция территории университета физической культуры с капитальным ремонтом и модернизацией плоскостных спортивных сооружений на проспекте Победителей, 105а, размещение обслуживающего здания при спортивных площадках, студенческого общежития на 700 мест и гаража-стоянки на 160 машино-мест. Строительство магазина смешанной группы товаров;

строительство многофункционального здания на участке многопрофильного культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена»;

завершение строительства храмового комплекса Крестовоздвиженской церкви на улице Тимирязева.

Общественное обсуждение ПДП проводится в форме работы комиссии и продлится до 7 мая. Очная презентация не планируется, материалы размещены для ознакомления на сайте администрации Центрального района.

Замечания и предложения в письменной форме с пометкой «общественные обсуждения» можно направлять с 13 апреля по 7 мая включительно по адресу: 220 004, Минск, улица Мельникайте, 6, или на электронную почту: cen. stroi@minsk.gov.by.

Итоги будут подведены комиссией после рассмотрения замечаний и (или) предложений участников общественного обсуждения в случае поступления таковых.