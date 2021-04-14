Первые экземпляры обновленного кроссовера Audi Q5 прибыли в Минск

Источник материала: Tut.by

Без малого пару недель назад в Беларуси стартовал прием заказов на обновленный Audi Q5 , и вот первые экземпляры кроссовера появились в шоуруме «Audi Центр Минск».





Пока это машины с двухлитровым бензиновым двигателем мощность 245 л.с., но вскоре ожидаются и версии с трехлитровым дизельным мотором (249 л.с.). И если бензиновые версии оснащаются 7-ступенчатым «роботом», то у дизельного Q5 — 8-ступенчатый «автомат».





Система полного привода Quattro на Q5 с бензиновым двигателем самостоятельно определяет характер дорожных условий, подключая либо отключая заднюю ось. У машин с дизельным мотором — постоянный полный привод. Комфорт передвижения на любом типе покрытия также обеспечивает система Audi Drive Select совместно с пневматической подвеской.





Модернизация экстерьера коснулась решетки радиатора, которая укрупнилась и приобрела восьмиугольную форму (в исполнении S Line ее структура выполнена в виде сот). Воздухозаборники стали шире на 19 мм, оснащены дополнительной оптикой и встроены в передний бампер. Головная оптика также претерпела изменения и стала чуть уже. Впрочем, главное отличие от предыдущих версий — задняя OLED-оптика, дающая равномерный мощный свет с необходимым контрастом и позволяющая выбирать один из трех вариантов оформления фонарей.









Из особенностей салона обновленного Q5 — мультимедийная система нового поколения (MIВ3) с сенсорным дисплеем на 10 дюймов и голосовым управлением. В качестве опции может быть установлена виртуальная панель Audi Virtual Cockpit диагональю 12,3 дюйма с тремя видами графики и функцией проекции на лобовое стекло.





На фотографиях запечатлен кроссовер в комплектации S Line, оснащение которого включает спортивные кожаные кресла, декоративные вставки под «рояльный лак», трехзонный климат-контроль, светодиодные матричные фары, панорамную крышу, парковочный ассистент с камерой заднего вида, 755-ваттную аудиосистему Bang & Olufsen с 3D-звучанием и 20-дюймовые антрацитовые диски с полированной обводкой.