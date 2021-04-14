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12 забавных случаев, когда авторы надписей и вывесок что-то не учли
Источник материала: Tut.by
Есть такое правило: если надпись на вывеске, ценнике или в объявлении можно прочитать не так, как задумывали авторы, то люди это обязательно сделают. А еще иногда случается так, что от этого появляются новые комичные и даже неприличные смыслы. Так что важно думать не только что написать, но и как написать. Twizz.ru
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