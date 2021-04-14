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По каким картам начисляется повышенный процент на остаток по счету. Полный обзор

14.04.2021 10:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если не тратить или не снимать полностью все деньги с карты, за это можно получить дополнительный доход. Делать ничего не нужно — начисляется определенный процент от суммы остатка на счете. FINANCE.TUT.BY выяснил, по каким картам размер начислений превышает 1 процент годовых и сколько стоит выпустить такой «пластик».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В таблице указана информация по личным картам, на остаток по которым начисляется больше 1% годовых.

Проценты начисляются на остаток денежных средств по счету, к которому оформлены карточки физических лиц, ежемесячно (как правило, в последний рабочий день месяца).

Количество дней в году принимается за 360, а количество дней в месяце — за 30. Расчет процентов осуществляется путем их начисления на ежедневный остаток счета клиента, при этом остаток рассчитывается по дате совершения операции с использованием карточки или ее реквизитов. В последний рабочий день года начисление процентов производится по рассчитанным положительным остаткам на счетах.

Кроме пенсионных карт, которые почти всегда можно выпустить без комиссии за оформление и обслуживание, есть бесплатный «пластик» с высоким процентом годовых на остаток в Идея Банке («Дрожжи») и в Статусбанке («Статускарта»). Также недорогая карта есть в Приорбанке («Яркая») при оформлении на сайте.

Обращаем внимание, что высокий процент годовых начисляется на остаток по счету в BYN, в валюте — размер ставки не достигает, как правило, и 1%.

Название банка

По каким картам начисляется повышенный % на остаток

Срок действия и стоимость карт

Альфа-Банк

Можно подключить через приложение услугу «Альфа-Копилка». При подключении открывается новый счет (его можно пополнять), на остаток которого начисляется 3% годовых.

Воспользоваться деньгами можно только после «разбития» копилки (в приложении).

Бесплатно.

Белинвестбанк

1. Visa Gold Joker.

2. Visa Rewards ЭкоЛогичная карта.

3. БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro (пенсионная карточка) в пакете «Лучшие годы».

По картам 1 и 2 на остаток до 1000 BYN и по счетам в ин. валюте начисляется 0,01% годовых, больше 1000 — 2%.

На пенсионную карту на остаток больше 50 BYN начисляется тоже 2% годовых.

1. 4,99 BYN в месяц. При расчете на сумму более 900 BYN в месяц, обслуживание бесплатное.

2. 3,29 BYN в месяц.

3. 0,65 BYN в месяц.

Срок действия карт — 3 года.

Белорусский народный банк

По картам Visa Platinum и Visa Infinite на счет в BYN начисляется 2,5% годовых на остаток, на счет в USD и EUR — 0,2%.

340 BYN и 550 BYN

Срок действия — 2 года.

БПС-Сбербанк

1. По картам Mastercard Standard / Visa Classic «Пенсионная» — 3% годовых.

2. По Visa / Mastercard Gold «Баланс+» (для людей, получающих пенсию по возрасту или социальную пенсию) — 0,01% при остатке меньше 99,99 BYN, больше 100 BYN — 2% годовых.

1. Бесплатная.

2. 0,03 BYN за выпуск и 2,20 BYN ежемесячно. При расчете на сумму более 200 BYN — обслуживание бесплатное.

Срок действия — 3 года.

БТА Банк

1. Visa Gold / Visa Classic «Пенсионная».

2. В пакете «Для всей семьи» можно выпустить карту Visa Classic Cash you или Visa Platinum.

По этим картам в BYN начисляется 3% годовых на остаток.

1. Бесплатная.

2. Visa Classic — 0,99 BYN в месяц, Visa Platinum — 2,99 BYN в месяц.

Срок действия — 3 года.

Банк ВТБ

По карте Visa Gold «Комплимент» в BYN начисляется 3% годовых. Оформить карту может человек, достигший 50 лет.

Бесплатно, срок действия — 3 года.

Банк Дабрабыт

Mastercard Standard в пакете услуг «Пенсионный».

Начисляется 3% годовых на остаток на счете.

Бесплатно, срок действия — 3 года.

Идея Банк

Visa Classic «Дрожжи».

Начисляется 3% годовых на остаток денежных средств на счете.

На карту можно оформить получение пенсии, также возможен индивидуальный дизайн «пластика».

Бесплатно, срок действия — 3 года.

Paritetbank

1. Можно оформить продукт «Семейный круг» (оформляется 3 карты). Выпускаются 2 карты Visa Gold и одна на выбор: Mastercard Standard / Visa Сlassic или Mastercard / Visa Gold.

Начисляется 3% годовых на остаток по счету в BYN.

2. Пенсионная карта, 3% годовых на остаток не менее 50 BYN.

1. При оформлении карт к одному счету обслуживание бесплатно, если рассчитываться на сумму более 400 BYN в месяц. Иначе 6,70 BYN в месяц.

При оформлении к разным счетам для бесплатного обслуживания необходимо рассчитываться на такую сумму по каждой карте.

2. Бесплатно, срок действия — 3 года.

Приорбанк

1. Visa Сlassic «Яркая».

2. Mastercard Standard «Пенсионная».

По картам начисляется 3% годовых на остаток по счету более 50 BYN.

1. При оформлении через сайт — 5 BYN, срок действия — 4 года.

2. Бесплатно, срок действия — 3 года.

Банк Решение

1. Visa Classiс / Visa Gold / Visa Platinum в рамках продукта «Профит».

2. Visa Classic/БЕЛКАРТ-Maestro «Пенсионная».

На остаток по счету в BYN начисляется 3% годовых.

1. 1,9 / 3,9 / 5,9 BYN в месяц или бесплатно при определенных условиях.

Срок действия Visa Classiс — 5 лет, остальных — 3 года.

2. Бесплатно, срок действия — 3 года.

Статусбанк

Mastercard World «Статускарта».

На остаток начисляется до 3% годовых.

0,01% на сумму остатка до 99,99 BYN, 1% — от 100 до 299,99 BYN и 3% — на остаток 300 BYN и выше.

Бесплатно, срок действия — 30 месяцев.

Технобанк

Visa Gold GREEN.

По карте в BYN на остаток по счету начисляется 3% годовых, в валюте — 0,2%.

Первый год обслуживания — бесплатно, со 2-го — 0,95 BYN в месяц.

Срок действия — 3 года.

Название банка

По каким картам начисляется повышенный % на остаток

Срок действия и стоимость карт

Альфа-Банк

Можно подключить через приложение услугу «Альфа-Копилка». При подключении открывается новый счет (его можно пополнять), на остаток которого начисляется 3% годовых.

Воспользоваться деньгами можно только после «разбития» копилки (в приложении).

Бесплатно.

Белинвестбанк

1. Visa Gold Joker.

2. Visa Rewards ЭкоЛогичная карта.

3. БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro (пенсионная карточка) в пакете «Лучшие годы».

По картам 1 и 2 на остаток до 1000 BYN и по счетам в ин. валюте начисляется 0,01% годовых, больше 1000 — 2%.

На пенсионную карту на остаток больше 50 BYN начисляется тоже 2% годовых.

1. 4,99 BYN в месяц. При расчете на сумму более 900 BYN в месяц, обслуживание бесплатное.

2. 3,29 BYN в месяц.

3. 0,65 BYN в месяц.

Срок действия карт — 3 года.

Белорусский народный банк

По картам Visa Platinum и Visa Infinite на счет в BYN начисляется 2,5% годовых на остаток, на счет в USD и EUR — 0,2%.

340 BYN и 550 BY

Срок действия — 2 года.

БПС-Сбербанк

1. По картам Mastercard Standard / Visa Classic «Пенсионная» — 3% годовых.

2. По Visa / Mastercard Gold «Баланс+» (для людей, получающих пенсию по возрасту или социальную пенсию) — 0,01% при остатке меньше 99,99 BYN, больше 100 BYN — 2% годовых.

1. Бесплатная.

2. 0,03 BYN за выпуск и 2,20 BYN ежемесячно. При расчете на сумму более 200 BYN — обслуживание бесплатное.

Срок действия — 3 года.

БТА Банк

1. Visa Gold / Visa Classic «Пенсионная».

2. В пакете «Для всей семьи» можно выпустить карту Visa Classic Cash you или Visa Platinum.

По этим картам в BYN начисляется 3% годовых на остаток.

1. Бесплатная.

2. Visa Classic — 0,99 BYN в месяц, Visa Platinum — 2,99 BYN в месяц.

Срок действия — 3 года.

Банк ВТБ

По карте Visa Gold «Комплимент» в BYN начисляется 3% годовых. Оформить карту может человек, достигший 50 лет.

Бесплатно, срок действия — 3 года.

Банк Дабрабыт

Mastercard Standard в пакете услуг «Пенсионный».

Начисляется 3% годовых на остаток на счете.

Бесплатно, срок действия — 3 года.

Идея Банк

Visa Classic «Дрожжи».

Начисляется 3% годовых на остаток денежных средств на счете.

На карту можно оформить получение пенсии, также возможен индивидуальный дизайн «пластика».

Бесплатно, срок действия — 3 года.

Paritetbank

1. Можно оформить продукт «Семейный круг» (оформляется 3 карты). Выпускаются 2 карты Visa Gold и одна на выбор: Mastercard Standard / Visa Сlassic или Mastercard / Visa Gold.

Начисляется 3% годовых на остаток по счету в BYN.

2. Пенсионная карта, 3% годовых на остаток не менее 50 BYN.

1. При оформлении карт к одному счету обслуживание бесплатно, если рассчитываться на сумму более 400 BYN в месяц. Иначе 6,70 BYN в месяц.

При оформлении к разным счетам для бесплатного обслуживания необходимо рассчитываться на такую сумму по каждой карте.

2. Бесплатно, срок действия — 3 года.

Приорбанк

1. Visa Сlassic «Яркая».

2. Mastercard Standard «Пенсионная».

По картам начисляется 3% годовых на остаток по счету более 50 BYN.

1. При оформлении через сайт — 5 BYN, срок действия — 4 года.

2. Бесплатно, срок действия — 3 года.

Банк Решение

1. Visa Classiс / Visa Gold / Visa Platinum в рамках продукта «Профит».

2. Visa Classic / БЕЛКАРТ-Maestro «Пенсионная».

На остаток по счету в BYN начисляется 3% годовых.

1. 1,9 / 3,9 / 5,9 BYN в месяц или бесплатно при определенных условиях.

Срок действия Visa Classiс — 5 лет, остальных — 3 года.

2. Бесплатно, срок действия — 3 года.

Статусбанк

Mastercard World «Статускарта».

На остаток начисляется до 3% годовых.

0,01% на сумму остатка до 99,99 BYN, 1% — от 100 до 299,99 BYN и 3% — на остаток 300 BYN и выше.

Бесплатно, срок действия — 30 месяцев.

Технобанк

Visa Gold GREEN.

По карте в BYN на остаток по счету начисляется 3% годовых, в валюте — 0?2%.

Первый год обслуживания — бесплатно, со 2-го — 0,95 BYN в месяц.

Срок действия — 3 года.

 
 
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