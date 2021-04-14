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Миссия технической поддержки ВАО АЭС завершила работу на БелАЭС

14.04.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Миссия Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) посещала второй энергоблок Островецкой атомной станции 5 -13 апреля.

По словам руководителя команды экспертов ВАО АЭС Дмитрия Чичикина, эксперты работали по девяти производственным областям оценки и провели глубокий анализ текущего состояния готовности энергоблока номер два к предстоящей загрузке топлива и последующего включения в энергосистему Беларуси.

"На сегодняшний день мы сделали срез текущего состояния станции применительно к последующему пуску", - сообщил Чичикин.

Руководителя команды экспертов ВАО АЭС подчеркнул, что оценка не является обязательной в формате работы ВАО АЭС-МЦ.

"Она является добровольной и большой плюс в том, что станция добровольно пригласила команду внешних экспертов для дополнительной оценки того, как идет ход проекта. Станция демонстрирует открытость, профессионализм своих работников. Я на этой станции уже год шестой и я могу сказать, что проект развивается и, самое главное, мы видим, что руководство станции уделяет (внимание - Sputnik) ядерной безопасности станции, это наивысший приоритет", - резюмировал Чичикин.

 
 
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Специалисты действующих АЭС из России, Болгарии, ОАЭ и Турции оценивали эксплуатационную готовность второго энергоблока.
 
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