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Новые реалии выживания туризма в Беларуси

14.04.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В условиях новой реальности работы туристического бизнеса в условиях мировой пандемии стал очевиден рост интереса к внутреннему турпродукту, особенно в семейном сегменте. Несмотря на все сложности, его качество и разнообразие динамично повышаются. Туристические компании стали концентрировать усилия на разработке новых программ, комбинировать идеи классического курортного отдыха и оздоровления с экскурсионными и образовательными элементами. Предлагаем разобраться в трендах летнего туристического сезона 2021 на примере Беларуси и России.

Участники пресс-конференции:

  • заместитель директора по туризму РУП "Центркурорт" Алексей СТРЕЛЬЧЕНКО;
  • кандидат исторических наук, заместитель председателя правления Республиканского союза туристической индустрии Дмитрий МОРОЗОВ;
  • кандидат исторических наук, доцент, эксперт проекта "Семейный клуб активного и образовательного отдыха" Дмитрий СКВОРЧЕВСКИЙ;
  • и.о. начальника отдела реализации, приема и размещения РГЦ "Силичи" Кристина ФИЛАТОВА;
  • представитель Российского союза туриндустрии, руководитель проектного офиса по детскому туризму ЦФО РФ Ирина МАШТАКОВА.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в четверг, 15 апреля, в 11:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com,

тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp). 

Павел Антонов

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
 
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В четверг, 15 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет онлайн-пресс-конференция, посвященная внедрению новых туристических продуктов как...
 
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