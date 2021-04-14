Новые реалии выживания туризма в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

В условиях новой реальности работы туристического бизнеса в условиях мировой пандемии стал очевиден рост интереса к внутреннему турпродукту, особенно в семейном сегменте. Несмотря на все сложности, его качество и разнообразие динамично повышаются. Туристические компании стали концентрировать усилия на разработке новых программ, комбинировать идеи классического курортного отдыха и оздоровления с экскурсионными и образовательными элементами. Предлагаем разобраться в трендах летнего туристического сезона 2021 на примере Беларуси и России.

Участники пресс-конференции:

заместитель директора по туризму РУП "Центркурорт" Алексей СТРЕЛЬЧЕНКО;

кандидат исторических наук, заместитель председателя правления Республиканского союза туристической индустрии Дмитрий МОРОЗОВ;

кандидат исторических наук, доцент, эксперт проекта "Семейный клуб активного и образовательного отдыха" Дмитрий СКВОРЧЕВСКИЙ;

и.о. начальника отдела реализации, приема и размещения РГЦ "Силичи" Кристина ФИЛАТОВА;

представитель Российского союза туриндустрии, руководитель проектного офиса по детскому туризму ЦФО РФ Ирина МАШТАКОВА.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в четверг, 15 апреля, в 11:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com ,

тел +375 (29) 550 06 31 ( Telegram ), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).

Павел Антонов

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