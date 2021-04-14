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Новые реалии выживания туризма в Беларуси
14.04.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В условиях новой реальности работы туристического бизнеса в условиях мировой пандемии стал очевиден рост интереса к внутреннему турпродукту, особенно в семейном сегменте. Несмотря на все сложности, его качество и разнообразие динамично повышаются. Туристические компании стали концентрировать усилия на разработке новых программ, комбинировать идеи классического курортного отдыха и оздоровления с экскурсионными и образовательными элементами. Предлагаем разобраться в трендах летнего туристического сезона 2021 на примере Беларуси и России.
Участники пресс-конференции:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в четверг, 15 апреля, в 11:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.
Свои вопросы вы можете прислать:
тел +375 (29) 550 06 31 (
Павел Антонов
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В четверг, 15 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет онлайн-пресс-конференция, посвященная внедрению новых туристических продуктов как...
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