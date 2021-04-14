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Уже не стесняется: Каменских показала, как выглядела, когда весила 80 кг

14.04.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Украинская поп-звезда Настя Каменских шокировала поклонников: жена Потапа показала, как выглядела в бикини до своего феноменального похудения.

Каменских никогда не была обладательницей модельных параметров. Но это не мешает ей оставаться одной из самых желанных красавиц украинской эстрады. Поклонники не перестают восхищаться ее фигурой, особенно с тех пор как певица взялась за себя и продемонстрировала шикарный результат после похудения.

На днях Каменских решила заговорить о своих комплексах и недостатках: певица показала, как выглядела, когда весила 80 килограммов и поделилась своими мыслями.

Каменских опубликовала фотоколлаж своих снимков до и после похудения, где позировала в бикини и призналась, что раньше стеснялась выставлять эти кадры.

Певица призвала фолловеров любить себя без оглядки на килограммы, стремиться становиться лучше и учиться принимать себя - не только ради лайков в Instagram, но и ради собственного психического здоровья. Напомним, что недавно исхудавшая Каменских вышла в свет после большой потери и произвела фурор в сети.

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Похудевшая артистка решила достать секретные фотоархивы и поделиться "эксклюзивом" с подписчиками в соцсетях.
 
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