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Женщина из Новополоцка ответила на звонок «сотрудников банка» в Viber - и лишилась 30 тысяч долларов
Источник материала: Tut.by
После телефонного разговора с банковскими мошенниками со счетов 41-летней жительницы Новополоцка исчезли 30 тысяч долларов,
В конце марта в мессенджер женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что со счета женщины кто-то пытается похитить деньги. И, мол, чтобы этого не случилось, той нужно назвать свой идентификационный номер паспорта и коды из смс-сообщений, которые прислал банк.
В разговоре мужчина узнал, что у женщины есть счет и в другом банке. Ее сразу же «переключили» на второго «специалиста», который рассказал о несанкционированных операциях с деньгами и для их отмены также попросил назвать смс-коды.
Женщина выполнила все указания собеседников. Позже она узнала, что с ее счетов исчезло 30 тысяч долларов.
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Женщина из Новополоцка ответила на звонок «сотрудников банка» в Viber - и лишилась 30 тысяч долларов
Напомним: в Viber появилась функция, которая должна защитить вас от звонков мошенников.
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