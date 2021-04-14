Женщина из Новополоцка ответила на звонок «сотрудников банка» в Viber - и лишилась 30 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

После телефонного разговора с банковскими мошенниками со счетов 41-летней жительницы Новополоцка исчезли 30 тысяч долларов, сообщает УВД.



Фото: Alexander Mils, unsplash.com

В конце марта в мессенджер женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что со счета женщины кто-то пытается похитить деньги. И, мол, чтобы этого не случилось, той нужно назвать свой идентификационный номер паспорта и коды из смс-сообщений, которые прислал банк.

В разговоре мужчина узнал, что у женщины есть счет и в другом банке. Ее сразу же «переключили» на второго «специалиста», который рассказал о несанкционированных операциях с деньгами и для их отмены также попросил назвать смс-коды.

Женщина выполнила все указания собеседников. Позже она узнала, что с ее счетов исчезло 30 тысяч долларов.

Белорусы, помните! Сотрудники банка никогда не звонят по вайберу или в других мессенджерах ;

; сотрудники банка никогда не спрашивают код подтверждения транзакции;

подтверждения транзакции; никому и никогда нельзя называть CVV-код карты — три цифры на обратной ее стороне. И напомним: в Viber появилась функция, которая должна защитить вас от звонков мошенников — вот здесь все подробно .