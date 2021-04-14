iPhone в 2022 году получат камеры на 48 Мп, 8K и экраны на 6,1 и 6,7 дюйма

Источник материала: Tut.by

В 2022 году Apple выпустит четыре смартфона — два с экранами по 6,1 дюйма и еще два по 6,7 дюйма. Об этом говорит известный точными прогнозами аналитик Минг-Чи Куо, слова которого передает MacRumors .





От телефонов на 5,4 дюйма, по мнению аналитика, откажутся. Но сама логика останется прежней — два смартфона будут «обычными», с более низкой ценой, а еще два топовыми, с соответствующим ценником. Правда, пока не понятно, как именно распределяться роли. То есть, будет два обычных смартфона на 6,1 и 6,1 дюйма, или один на 6,1 дюйма и второй этого же уровня на 6,7.

Куо также говорит, что в Apple решатся на внедрение камер разрешением в 48 Мп. Причем снимать они также могут в 12 Мп. Пара топовых моделей якобы сможет записывать видео в 8K. Куо замечает, что для Apple возможность записи роликов в таком разрешении — скорее необходимость, чем просто «фишка». Ведь начиная с 8K-разрешения видеоролики лучше всего воспринимаются человеком, когда он находится в AR или VR-гарнитуре.

А в 2023 году, если верить Куо, в Apple наконец внедрят в «айфоны» камеры-перископы для более близкого зума. А еще могут встроить системы датчиков Face ID под экраны, чтобы ее не было видно — таким образом получится избавиться от «челки».