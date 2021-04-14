Белоруска придумала уникальную платформу помощи бездомным животным. Ее проект оценили даже в ЕС

Источник материала: Tut.by

Работу над платформой, которая сможет объединить усилия всех белорусов, неравнодушных к судьбам бездомных животных, Валерия Кондрашова начала еще два года назад . Ее накрепко замотивировала собственная история: в один момент на попечении девушки оказался десяток тяжело больных щенков. Валерия убедилась, что своевременная помощь может спасать жизни. А вот как сделать эту помощь прозрачной, технологичной и привлекательной для бизнеса?

— У нас было время для того, чтобы усовершенствовать проект, — рассказывает Валерия. — Благодаря этому он стал максимально функциональным. И мы продолжаем добавлять новые опции порционно, чтобы пользователь успевал их осваивать.

А вот концепция осталась неизменной: SaveUs — удобная платформа, где люди могут оказать помощь животным, получить квалифицированную информацию об уходе за ними и приобрести товары для своих питомцев со скидками. Наша платформа на 100% исключает возможность мошенничества, и это делает ее особенно привлекательной для жертвователей.

Само собой, мы все — и разработчики, и пиар-отдел, который работает над тем, чтобы про нашу платформу узнало как можно большее количество людей — ничего на этом не зарабатываем.

Кстати, SaveUs выиграл конкурс европейского партнерства от ЕС. Там нас заметили украинцы, которым наш проект очень понравился. Сейчас они реплицируют нашу платформу — увы, оказалось, для Украины актуальны те же проблемы.

Как это работает?

Каждый волонтер может разместить на сайте анкету с информацией о своем подопечном. Ну, а человеку, который хочет помочь, остается только пролистать эти анкеты и найти ту, которая вызовет у него искренний отклик.

— Чтобы помогать животным или получать плюшки от нашей платформы, нужно пройти регистрацию, — рассказывает Валерия. — Зарегистрированные волонтеры заполняют карточку животного, которое находится под их опекой, или зоозащитного проекта, над которым они трудятся. Например, девочки-волонтеры своими силами реализуют программу стерилизации — в пределах своего города или района. А платформа помогает собирать деньги, чтобы это стало возможным.





Если вы жертвователь, который хочет помогать животным, также нужно будет зарегистрироваться. После этого вы сможете выбрать собаку или кота, чья судьба особенно вас тронула. Или проект, который вы хотите поддержать.

По сути, это аналог подписки. Каждый раз когда в жизни вашего подопечного будет происходить что-то новое — допустим, пес пройдет осмотр у ветеринара, а котик познакомится с новым хозяином — вам будут приходить уведомления. То есть, человек, который помогает, видит: «О, здорово, Макс, которому я перечислял деньги, пошел на поправку», «Маруська, для которой закупал корма, сегодня уехала в новый дом».

Как избежать мошенничества на теме благотворительности?

Валерия признается, что не выносит манипуляций и тем более — денежных махинаций на теме животных. Поэтому главным принципом платформы стала прозрачная финансовая отчетность и очевидные результаты помощи:

— Любая скользкая ситуация, во-первых, дискредитирует всех волонтеров, во-вторых, напрочь отбивает желание помогать, — огорчается Валерия. — Поэтому при регистрации волонтеру нужно будет заполнить не только подробную анкету, но и указать свои паспортные данные. Мы модерируем заявки всех, кто просит финансовой помощи — многих знаем по собственной волонтерской деятельности, других пробиваем по «черным спискам». Смотрим, не было ли у этого человека в прошлом каких-то мутных историй.

Все деньги, которые жертвуют люди, проходят через наш расчетный счет, а не падают на личную карту волонтера. Комиссия у нас нулевая, мы не оставляем себе ни рубля. Это фандрайзинг чистой воды.

Фандрайзинг — привлечение сторонних ресурсов для реализации социально значимых задач. Процесс сбора пожертвований включает в себя поиск потенциальных жертвователей, в роли которых могут выступать как частные лица, так и компании.

Недавно мне написали: «А я боюсь давать вам данные своей карты». Объясняю: я те данные, что вы вводите, ну никаким образом увидеть не могу. (Смеется.)

Эта информация только для банка. Кстати, тот благотворитель все-таки рискнул, и всё прошло так, как надо.

Так вот: когда необходимая сумма собрана — например, на визит к ветеринару — мы сами звоним в ветклинику, записываем собаку или кота на прием и оплачиваем визит. Получаем чек — и сразу же «подшиваем» его к финотчету.

Вся система финансовых отчетов у нас полностью автоматизирована. Любой приход денег — хоть 2 рубля, хоть 200 — сразу же фиксируется и отображается на сайте. И точно так же со списанием средств — вы видите его моментально.

Кстати, у нас предусмотрена и такая опция: если животное, для которого собирали помощь, попало в новый дом или, не дай бог, не выжило — остаток денег не висит мертвым грузом. Мы просим волонтера в течение двух недель либо взять под свою опеку еще одно животное, либо выбрать другого питомца/проект, на помощь которому мы переведем средства.





Мы сняли головную боль и с волонтеров, которым иногда объективно не хватает времени на полную отчетность, и с жертвователей. Мало кому хочется после того, как сделал доброе дело, ломать голову: а не положил ли я деньги в карман мошенника?

Так как платежи проходят через Saveus — вся ответственность на мне, как на директоре. Но меня это совершенно не пугает: куда страшнее — не помогать животным. Мне нечего бояться, я всё делаю открыто — приходите и проверяйте. (Улыбается)

Если что: я готова сделать расчетный счет открытым, чтобы его можно было проверить в режиме онлайн. Мы даем шанс белорусской зоозащите полностью реабилитироваться и стать самой прозрачной сферой благотворительности.

Как сделать так, чтобы людям хотелось помогать?

Валерия делится: хочется, чтобы радость от процесса помощи получали не только волонтеры, но и благотворители.

— На мой взгляд, главное, чтобы человек, который жертвует своими деньгами, временем, физической помощью — видел результат. Тогда добрые дела греют, а благотворительность становится осознанной.

Поэтому на нашей платформе каждый жертвователь может отслеживать судьбу своего подопечного — даже после того, как тот получит необходимую помощь и найдет новый дом.

Все наши волонтеры, регистрируясь, обязуются вести «историю» своего подопечного. Рассказывать о каждом шаге на пути к его новой счастливой жизни. Чтобы все, кто участвовали в его судьбе, могли порадоваться за него.

Кому уже удалось помочь?

За ту неделю, что существует платформа, хозяина нашли 15 беспризорных животных. По два в день — статистика ободряющая. Кстати, чтобы познакомиться с кем-то из питомцев, размещенных на сайте, достаточно нажать кнопочку «стать хозяином» — и волонтер получит уведомление. Ускорить знакомство бездомыша с новым хозяином помогает современный интерфейс платформы: например, в ней есть сторис, и автоматическая кнопка up, которая поднимает объявления раз в 12 часов. Скоро появятся и чаты.

— Деньги на животных и проекты тоже понемногу, но собираются, — рассказывает Валерия. — Например, нам удалось помочь волонтеру, которая просила помощи для спасения собачьей семьи — мамы, папы и троих щенков. Все они жили в чудовищных условиях — в коровнике. Не собаки, а кожа да кости. Теперь у них есть всё необходимое.





Жизнь Буси тоже могла быть очень короткой, если бы не солидарность людей: белорусы смогли собрать 1000 рублей для малышки, которая сражалась с парвовирусным энтеритом.





А еще получилось закрыть огромные долги перед клиниками, которые накопились, пока волонтеры спасали сбитого машиной кота Тишку , замученную горе-хозяевами кошку Алису и пса Джонни , который нуждался в реабилитации после перелома позвоночника и операции.





Валерия просит читателей обратить внимание на несколько проектов, которые очень важны. Но деньги на них пока собираются не так активно, как на животных, нуждающихся в срочной помощи.

— Есть замечательная девушка Янина , которая в Лельчицах, где отношение к животным ужасает, спасает собак. Их под ее опекой уже 70. И, представьте себе, Янине никто не помогает. Она молодая мама, которая всё тянет на себе. Ей очень нужна помощь в строительстве хороших вольеров — сейчас, во время распутицы, псы утопают в грязи.

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Такой же волонтер-одиночка — Ася из Бобруйска. Это девушка с инвалидностью, колясочница, в которой море энергии. Под ее опекой десятки животных, нуждающихся в вакцинации и чипировании.

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Ну, а инициатива «Фортуна» — это трое ребят, которые ездят по всей Беларуси и ловят собачек, чтобы их не убили. А потом пристраивают в новые дома. Сейчас ребята собирают деньги на покупку грузовика, чтобы у них была возможность оперативно перевозить собак и громоздкую собаколовку.

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Какие «плюшки» получают благотворители и бизнес?

По мнению Валерии, давить на жалость — худшая из идей для благотворительного проекта. Это может сработать однократно, но точно не должно стать концепцией. Поэтому команда продумывает, как сделать платформу привлекательной и для частных жертвователей, и для бизнеса, готового вкладываться в помощь животным.

— Не жаловаться нужно, а создавать интересные проекты, которые вызывают позитивные эмоции, — рассуждает Валерия. — Те, кто зарегистрированы на нашей платформе, получают бонусы в магазинах-партнерах. Если ты, помимо этого, регулярно оказываешь помощь кому-то из животных или забрал питомца у волонтера — скидка еще выше. Сейчас мы как раз расширяем нашу партнерскую сеть.

Кстати, недавно с нами согласилась работать крупная компания — разработчик компьютерных игр. Они готовы жертвовать деньги на благотворительность, но для них очень важен результат — и мы готовы его продемонстрировать. Это, кстати, прекрасный пример корпоративной социальной ответственности: сотрудники видят конкретных животных, которым они оказывают помощь, и понимают, что вместе участвуют в спасении чьей-то жизни.

Кроме того, мы хотим создать на Saveus уникальное комьюнити всех ответственных владельцев животных. В нашем разделе «База знаний» появится море полезных статей о животных, своеобразная «Барахолка», где можно будет обменяться товарами для питомцев, которые вам не подошли. И, конечно, там будет собрана полная база людей, которые не готовы готовы жертвовать деньги, но могут помогать иначе. Например, отвезти животное в ветклинику, сделать ему качественные фотографии, распространить рекламу в социальных сетях. Или, допустим, привезти животное-донора — это очень важная и актуальная тема.

Многим, в силу сложной ситуации в стране и личных проблем, вообще нет дела до бездомных животных. Хотя, поверьте, для них этот год был ничуть не проще. Поэтому крайне важно консолидировать усилия тех, кто продолжает замечать их страдания. Мы живем в стране, которая бесконечно далека от того, чтобы называться цивилизованной и гуманной по отношению к животным. Это минус. Но огромный плюс в том, что в наших силах эту ситуацию исправлять.