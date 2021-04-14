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Артемий Панарин побил 27-летний рекорд своего клуба в НХЛ

14.04.2021 10:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Нью-Джерси» со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Шайбы на счету Мики Зибанежада, Артемия Панарина и Павла Бучневича. И россиянин установил новый рекорд клуба в лиге, передает РБК.


Фото из инстаграма Артемия Панарина

На счету Панарина 13 шайб и 43 очка в 31 матче регулярного чемпионата. Всего на счету россиянина 138 очков (45+93) в 100 матчах в составе «Рейнджерс», за который он выступает с прошлого сезона.

Россиянин стал рекордсменом клуба по этому показателю, превзойдя достижение шестикратного обладателя Кубка Стэнли Марка Мессье, который за первые 100 игр в составе команды набрал 137 очков. Достижение канадца держалось с сезона-1992/1993. Позднее за клуб выступали множество именитых хоккеистов, в числе которых, к примеру, лучший бомбардир и снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки.

 
 
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На счету Панарина 13 шайб и 43 очка в 31 матче регулярного чемпионата. Всего на счету россиянина 138 очков (45+93) в 100 матчах в составе «Рейнджерс», за который он выступает...
 
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