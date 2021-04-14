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Торги 14 апреля: доллар с ходу потерял почти 2,5 копейки. Виной всему Байден
Источник материала: Onliner
Вчера вечером Байден предложил Путину встретиться, чтобы обсудить взаимоотношения США и России. Московская биржа отреагировала на это резким укреплением российского рубля,
Белорусская валютно-фондовая биржа отреагировала зеркально. С утра доллар потерял 2,48 копейки. Сейчас американская валюта торгуется по 2,6150.
Между тем российский рубль также резко укрепляется. Его сотня набрала 3,79 копейки и пока стоит 3,4560.
Торги по евро пока не стартовали.
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Вчера вечером Байден предложил Путину встретиться, чтобы обсудить взаимоотношения США и России. Московская биржа отреагировала на это резким укреплением...
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