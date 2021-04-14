Торги 14 апреля: доллар с ходу потерял почти 2,5 копейки. Виной всему Байден

Источник материала: Onliner

Вчера вечером Байден предложил Путину встретиться, чтобы обсудить взаимоотношения США и России. Московская биржа отреагировала на это резким укреплением российского рубля, сообщает РБК. Буквально через полчаса стоимость американской валюты в России снизилась с 77,01 до 75,85. Утренние торги на Московской бирже стартовали и вовсе с 75,6 российского рубля за доллар.

Белорусская валютно-фондовая биржа отреагировала зеркально. С утра доллар потерял 2,48 копейки. Сейчас американская валюта торгуется по 2,6150.

Между тем российский рубль также резко укрепляется. Его сотня набрала 3,79 копейки и пока стоит 3,4560.

Торги по евро пока не стартовали.

Во вторник , 13 апреля, доллар просел на 0,33 копейки, до 2,6398. Евро упал на 0,27 копейки и стал стоить 3,1403. Сотня российских рублей просела на 0,86 копейки, до 3,4181 белорусского.