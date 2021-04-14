Предприятия выделяют ГАИ свой транспорт для рейдов. Говорят, так происходит около 20 лет

Источник материала: Onliner

В сети засветился документ, составленный райисполкомом и направленный в адрес предприятий. В бумаге было озвучено требование выделить сотрудникам ОВД автотранспорт с запасом топлива на 300 км для проведения рейдов. На одном из предприятий, попавших в «рейдовый» список, подтвердили, что такая практика действительно есть. По словам сотрудников, такие рейды организуются около 20 лет.

Документ выглядит следующим образом. Указано, что транспорт должен быть выделен с 16:00 до 1:00. Для каждого предприятия — свой день. График расписан на весь апрель.







«В рейд отправляется служебная машина предприятия с водителем, — приводит слова сотрудника одного из предприятий портал Mlyn.by. — Обычно в нем участвуют сотрудник ГАИ, участковый. Участники рейда проверяют во время уборочной и посевной зерносклады, состояние водителей, техосмотр, есть ли на рабочем месте сторожа. Рейд начинается в 16:00 и до 1:00, если выезд назначен на 18:00, то проверка продолжается до 3:00».

Практика взаимодействия сельхозпредприятий и сотрудников РОВД существует не один год. По решению администрации района сотрудники оказывают содействие аграриям для предупреждения правонарушений в сфере сельского хозяйства, подтвердили в УВД Минской области.

«Такие рейдовые группы работают лет 20 и направлены на профилактику и выявление правонарушений и преступлений в сфере АПК. В частности, во время таких рейдов сотрудники РОВД проверяют исправность техники, своевременность прохождения техосмотра и выхода на линию и обращают внимание на состояние водителей, — дополнили в УВД, обратив внимание на вопрос задействования техники предприятий. — Чтобы посевная прошла успешно и без чрезвычайных ситуаций, сами предприятия заинтересованы в этом сотрудничестве».

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