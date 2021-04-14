Доллар сильно падает утром в среду

Американская валюта существенно сдает свои позиции на открытии торгов на БВФБ 14 апреля.



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По данным на 10:30, доллар падает сразу на 0,0252 пункта и торгуется на уровне 2,6146 белорусского рубля.

В свою очередь российский рубль добавляет 0,0366 пункта — 3,4547 белорусского рубля за 100 российских.