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Доллар сильно падает утром в среду

14.04.2021 10:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская валюта существенно сдает свои позиции на открытии торгов на БВФБ 14 апреля.

Доллар сильно падает утром в среду
Фото pixabay.com

По данным на 10:30, доллар падает сразу на 0,0252 пункта и торгуется на уровне 2,6146 белорусского рубля.

В свою очередь российский рубль добавляет 0,0366 пункта — 3,4547 белорусского рубля за 100 российских.

 

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Американская валюта существенно сдает свои позиции на открытии торгов на БВФБ 14 апреля.
 
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