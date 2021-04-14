Блогеров Петрухина и Кабанова осудили на три года колонии

Популярные брестские блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов приговорены к трем годам лишения свободы в условиях колонии общего режима.



Сергей Петрухин и Александр Кабанов. Фото media-polesye.by

14 апреля суд Октябрьского района Могилева, где проходил процесс, признал блогеров виновными в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК) и оскорблении представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей (ст. 369 УК).

Петрухин также признан виновным в оскорблении судьи Брестского областного суда Андрея Лещенко (ст. 391 УК).

Дело рассматривала судья Ольга Кравченко.

Кроме того, суд обязал Кабанова и Петрухина выплатить 1500 рублей компенсации морального вреда сотруднику могилевского ОМОН Виталию Автушенко, который, как утверждает обвинение, был оскорблен публикацией блогеров в социальных сетях.

Вины в инкриминируемых им преступлениях Петрухин и Кабанов не признали. Объяснить свою позицию на суде им не удалось, так как их 11 февраля удалили с первого судебного заседания за нарушение его порядка.

Ходатайства подсудимых о возвращении на процесс оставались без удовлетворения. Не выступили они и с последним словом. В течение двух месяцев рассмотрения дела на суд блогеров не привозили.

По словам представителя государственного обвинения Татьяны Амосовой, подсудимые в сговоре с Сергеем Тихоновским и Николаем Статкевичем осуществляли «согласованную и целенаправленную деятельность по созданию накануне выборов 2020 года общественно-политической напряженности», реализовывали планы организации протестного движения под видом пикетов, сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты.

По словам прокурора, «последствия их деятельности ощущались даже, когда они были задержаны».





В материалах дела упоминались также политик Павел Северинец и блогер Игорь Лосик. Своих показаний суду эти фигуранты дела не давали.

Татьяна Амосова просила суд наказать Петрухина и Кабанова тремя годами колонии общего режима, а также удовлетворить в полном объеме исковые требования милиционера Автошенко, который оценил свои моральные страдания в 3000 рублей.

По словам адвокатов подсудимых Галины Озолиной и Ирины Тачкар, вина их подзащитных не доказана и строится на предположениях. Выводы следствия, доказывали адвокаты, вызывают больше вопросов, чем ответов. На их взгляд, обвинение не представило доказательств вины, которые невозможно было бы опровергнуть.

По словам адвокатов, Петрухин и Кабанов действовали в рамках прав, гарантированных Конституцией. В видеороликах на youtube-канале «Народный репортер» они выражали свое видение ситуации в стране. Адвокаты говорили, что следствие привлекло в дело Тихоновского и Статкевича, чтобы показать якобы серьезность преступных намерений подсудимых, но не обосновало их взаимодействие.

Ирина Тачкар, защитник интересов Петрухина, призвала суд «принять оправданно смелое и законное решение с вынесением оправдательного приговора». Ее поддержала и адвокат Галина Озолина, которая защищала Кабанова.