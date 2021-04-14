Доллар и евро подешевели на открытии торгов на БВФБ

Источник материала: АФН

На открытии торгов на БВФБ 14 апреля 2021 года белорусский рубль укрепился к доллару и евро.

Так, доллар подешевел на 2,41 копейки до 2,6157 рубля. Объём торгов на данный момент $5,7млн.

Евро подешевуел на 0,88 копейки до 3,1315 рубля, при объеме торгов в 0,1млн. евро.

Российский рубль подорожал на 3,52 копейки до 3,4533 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг 227,8 млн. российских рублей.