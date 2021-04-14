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Суд вынес приговор брестским блогерам Петрухину и Кабанову

14.04.2021 10:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд приговорил брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова к трем годам колонии общего режима за ролики на Youtube с призывами к протестам и за оскорбление омоновца.

Петрухина наказали и за оскорбление судьи во «ВКонтакте» в 2018 году, хотя защита утверждает, что он лишь процитировал Сергея Михалка.

Обвинение считает, что блогеры сговорились с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем, чтобы организовать массовые протесты.

По версии суда, на первой и , возможно, единственной встрече Тихановский заплатил блогерам 100 рублей.

Самих блогеров в суд так и не допустили: их удалили из зала суда еще в начале процесса, все ходатайства об участии обвиняемых в процессе судья суда Октябрьского района Ольга Кравченко отклонила.

 
 
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Суд приговорил брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова к трем годам колонии общего режима за ролики на Youtube с призывами к протестам и за...
 
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