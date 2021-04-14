Суд вынес приговор брестским блогерам Петрухину и Кабанову

Источник материала: АФН

Суд приговорил брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова к трем годам колонии общего режима за ролики на Youtube с призывами к протестам и за оскорбление омоновца.

Петрухина наказали и за оскорбление судьи во «ВКонтакте» в 2018 году, хотя защита утверждает, что он лишь процитировал Сергея Михалка.

Обвинение считает, что блогеры сговорились с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем, чтобы организовать массовые протесты.

По версии суда, на первой и , возможно, единственной встрече Тихановский заплатил блогерам 100 рублей.

Самих блогеров в суд так и не допустили: их удалили из зала суда еще в начале процесса, все ходатайства об участии обвиняемых в процессе судья суда Октябрьского района Ольга Кравченко отклонила.