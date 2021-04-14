ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Директор BISS: Прекращение трансляции Euronews стало ответом Минска на санкции коллективного Запада

14.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Решение Министерства информации о прекращении вещания телеканала Euronews в Беларуси мотивировано ситуационной политической целесообразностью.



Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил академический директор BISS Петр Рудковский.

По его словам, в информационно-политическом пространстве Беларуси законодательство сейчас не действует.

«Здесь действует принцип политической целесообразности, причем целесообразности ситуационной и краткосрочной», - указал он.
Рудковский считает, что непродление лицензии для Euronews является символической формой контрсанкций в отношении коллективного Запада.
При этом аналитик убежден, что практическое значение от принятого белорусскими властями решения в данном случае минимальное.

«Для 70% городского населения Беларуси основным источником информации являются социальные сети и белорусские медиа-ресурсы (tut.by, onliner.by и др.). Euronews мог иметь значение для того сегмента общества, который интересовался глобальными процессами, но это небольшой сегмент», - пояснил он.
В то же время Рудковский обратил внимание на еще один символический момент в данном решение Мининформа - включение российского канала «Победа» вместо лишенного лицензии Euronews.

«Здесь, конечно, есть мелкие бонусы: это и реверанс в сторону патриотических кругов России, и усиление идеологического компонента в официозной медиасфере, где нарратив о Великой Отечественной войне играет важную роль. С точки зрения расширения общественной поддержки действующей власти, это не будет иметь особого значения - ни на плюс, ни на минус», - констатировал академический директор BISS.

Министерство информации прекратило трансляцию в Беларуси телеканала Euronews. Договор с каналом не продлен из-за «выявленного нарушения законодательства о рекламе».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение Министерства информации о прекращении вещания телеканала Euronews в Беларуси мотивировано ситуационной политической целесообразностью.
 
Новости дня
Новости разные
 
Samsung представит «мощнейший Galaxy» 28 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by