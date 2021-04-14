«Женское предназначение - не семья и дети, а она сама». Мнение о том, почему материнство - это не главное

Источник материала: Tut.by

Это колонка для родителей, которые познали правду жизни с ребенком. Не только единорогов и радуги, но и то, что скрывается за ними. Недосып, стресс, тревога, любовь, бессилие, опять любовь, что это размазано по полу? А, пластилин, слава Богу. Здесь будет про депрессию и вину, стыд и одиночество. А еще про любовь и обретение себя заново. Потому что ребенок перестраивает родителей с нуля, делая их лучшей версией себя. Но сначала разбирает до основания, а это очень болезненно. И бывает не с кем обсудить. Будем обсуждать здесь , присоединяйтесь.

Анастасия ПрудниковаЖурналист, редактор. Ращу сына, воспитываю себя

На днях в моей жизни произошло нечто невероятно значительное. На первый взгляд это была банальная поездка выходного дня на дачу к друзьям. Музыка, разговоры, солнце — ничего необычного. Но уже дома, вспоминая какие-то фрагменты этого дня, я поняла, что изменилось: мое отношение к самой себе. Впервые за последние четыре года в этих обстоятельствах я самой себе нравилась. На вопрос «что нового?» я наконец-то могла рассказать пару-тройку забавных историй, связанных с работой или другими делами, которые происходят в жизни обычного взрослого человека. Но не матери в декрете.

Потому что новости из декрета обычно вращаются вокруг соплей, невероятных приключений в песочнице и режущихся зубов. Так себе темы для непринужденной беседы.

Скучаю ли я по тому времени? И да и нет. Я скучаю по своему ребенку в том возрасте, а вот по собственному состоянию и мыслям, которые тогда крутились в моей голове — совершенно точно нет.

Возможно, есть женщины, для которых вот такое материнство, на 100% и 24 часа в сутки — настоящее удовольствие и даже призвание. Но я, видимо, просто не из таких.



Tanaphong Toochinda, unsplash.com

Что происходит с женщиной в декрете? Скажем, через полгода после рождения ребенка, когда она уже относительно в состоянии поднять голову и немного оглядеться вокруг. Во-первых, тотальная социальная изоляция. В прошлом году, когда начались первые громкие жалобы на локдаун, много писали, мол, добро пожаловать в мир матери маленького ребенка, ребята — у нас все ровно так и происходит, всегда.

Вы оказываетесь в пустыне одиночества, где другим людям, помимо педиатра в поликлинике и мужа, с вами не о чем разговаривать, да и вам самой им особенно нечего сказать — ваш мир сжался. Вы оказываетесь запертой в четырех стенах и внутри очень ограниченных и коротких маршрутов. Магазин, детская площадка, еще один магазин. Вы оказываетесь запертой внутри только одной темы: дети. С вами разговаривают только об этом: друзья из тех, которые иногда все же звонят и пишут, родственники и даже другие матери на площадке. Почему никто не спрашивает у матери, как она сама? Как она себя чувствует, завтракала ли она сегодня и болит ли у нее спина (а она болит).

А еще вы испытываете невероятные эмоциональные перегрузки. Нельзя быть сосредоточенным на ком-то целыми днями и не начать закипать, особенно если этот кто-то пока даже не может сказать, что ему нужно. Хотя и потом, когда уже может, проще от этого не становится.

Современное материнство — это такой странный процесс, со старта которого ты перестаешь принадлежать самой себе. Ты — функция, и всех вокруг это очень устраивает. Но потом проходит какое-то время и, вроде бы, пора возвращать себе себя, но часто так бывает, что все — уже невозможно. Серьезно, за всеми этими месяцами и годами ты как будто забываешь, кто ты. Что тебе нравится, что радует, что ты за человек. Кажется, что ты невероятно тупеешь, чудовищно. Становится сложно дочитать книгу до конца, вспомнить какие-то элементарные вещи.

Только это происходит не потому, что мозги размякли под действием пролактина, а потому, что вы находитесь на пределе своих физических возможностей. И тут не до подсчета годового баланса, тут бы утром встать и смочь минимально функционировать.

Потом наступает день Х. Ребенка можно отдать в сад или даже ясли. И кто ты после этого? Естественно, худшая мать на свете. Очень сложно уместить в голове мысль, что если ты не начнешь уже жить своей жизнью, скоро просто закончишься — и не только как мать.

Чтобы вернуться, мне понадобилось почти четыре года. Я получаю удовольствие и от себя, и от своего материнства, которое встроено в мою повседневность и не сводит ее исключительно к ребенку. Кто-то справляется с этой задачей быстрее, а кто-то не справляется вовсе.



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Почему так происходит? К сожалению, в том числе и потому, что сохранять статус-кво всем страшно выгодно. Всем, кроме самой женщины. В 2019 году Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС проводил опрос об отношении российских мужчин и женщин к декретному отпуску.

Более 70% мужчин считают, что женщины должны как можно позже выходить на работу после рождения ребенка и посвящать больше времени семье. При этом половина женщин, участвовавших в опросе, указали, что хотели бы отдать ребенка в ясли (2 года) или сад (3 года) раньше, чем это произошло в реальности, но у них не было такой возможности.

Опрос «Система социальной защиты Беларуси глазами ее жителей», проведенный в 2020 году, показывает сходные цифры в нашей стране. В основном белорусы считают, что в декретный отпуск идут именно женщины, потому что ребенку в этом возрасте больше нужна мать (63,9%) и потому что большинство женщин зарабатывают меньше, чем мужчины (39,6%), мужчины не смогут справиться с ребенком до трех лет (23,7%), женщины реже настроены на карьерный рост (9,2%).

Но посвящать время семье и детям — не только женская задача. Женская задача, прежде всего, посвятить уже хоть немного времени себе самой.