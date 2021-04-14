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Анжелика Агурбаш: «Сейчас у Беларуси одна задача — остановить репрессии и геноцид народа»

14.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Певица считает, что те артисты, которые не поедут на «Славянский базар», автоматически переходят на сторону света.

Анжелика Агурбаш: «Сейчас у Беларуси одна задача — остановить репрессии и геноцид народа»

— Одни артисты имеют понятия, совесть и достоинство, а другие — нет, — заявила Анжелика Агурбаш в интервью busel.online. — В ситуации, которая происходит сейчас в Беларуси, а именно законодательный дефолт, абсолютное беззаконие, ежедневно калечатся судьбы людей, каждый решает сам, ехать и поддерживать кровавый режим или нет.

Сейчас все приобрело не такие краски, как нам хотелось бы. Говорят, что музыка и творчество вне политики. Конечно, творчество должно быть вне политики, но здесь дело идет уже не о политике, а об агрессии, направленной в сторону своего народа, и о репрессиях. Поэтому это совершенно другая история.

Сейчас вся Европа и весь цивилизованный мир отказываются поддерживать Лукашенко и его режим. Мы видели это на примере переноса Чемпионата мира по хоккею, даже Евровидение не приняло представителя от режима Лукашенко.

Я считаю, что это абсолютно правильно, потому что мы творческие люди —голуби мира, мы должны нести правильную энергию, правильный свет, и мы должны быть всегда на стороне справедливости, добра и мира, что бы ни происходило.

Я считаю, что те артисты, которые не поедут на «Славянский базар» автоматически переходят на сторону света. Я никого не осуждаю, каждый сам выбирает для себя творческий путь.

Здесь не надо никого осуждать, у каждого свои понятия. Поэтому каждому свое. Я на стороне тех артистов, которые поддерживают людей, я за мир, за справедливость, за реальное творчество.

Агурбаш призналась, что у нее болит каждая клетка за каждого, кто пострадал в репрессивной машине.

— Вполне вероятно, что люди, которые не чувствуют боли белорусского народа, белорусских людей, которые попали в тяжелейшее состояние, может, не видят в этом ничего особенного. Но я считаю, что любой здравомыслящий человек, любой взрослый человек, который может думать и чувствовать, не додумается ехать на концерты, которые устраивает режим Лукашенко.

По мнению певицы, в сложившейся ситуации в стране, говорить о концертах — полный абсурд:

— Сейчас у Беларуси одна задача — остановить репрессии и остановить геноцид народа, остановить террор и агрессию. Сейчас не до песен и не до «Славянского базара». Как об этом можно говорить и рассуждать?

Анжелика Агурбаш: «Все действия Лукашенко и его команды сейчас направлены на самоуничтожение»

 
 
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Певица считает, что те артисты, которые не поедут на «Славянский базар», автоматически переходят на сторону света.
 
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