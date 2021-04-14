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Главное в среду. Блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову присудили по три года колонии, Агурбаш — о ситуации вокруг «Славянского базара»

14.04.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Итак, мы продолжаем рассказывать о главных событиях среды. Сегодня брестским блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову присудили по 3 года колонии общего режима, а Анжелика Агурбаш высказалась о ситуации вокруг «Славянского базара». Обо всем этом говорим чуть ниже.

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А теперь переходим к политическим новостям в стране.

Блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову присудили по 3 года колонии

Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщает, что брестским блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову присудили по три года колонии общего режима. Их обоих обвинили в грубом нарушении порядка (ст. 342 УК) и оскорблении представителя власти (ст. 369 УК), Петрухина также обвинили в оскорблении судьи (ст. 391 УК).

Главное в среду. Блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову присудили по три года колонии, Агурбаш — о ситуации вокруг «Славянского базара»

Анжелика Агурбаш высказалась о ситуации вокруг «Славянского базара»

Сегодня на платформе «Бусел» о ситуации вокруг «Славянского базара», в котором отказываются принимать участие артисты по просьбам белорусов, высказалась заслуженная артистка Беларуси Анжелика Агурбаш.

«Одни артисты имеют понятия, совесть и достоинство, а другие нет. <...> Сейчас все приобрело не такие краски, как нам хотелось бы. Говорят, что музыка и творчество вне политики. Конечно, творчество должно быть вне политики, но здесь дело идет уже не о политике, а об агрессии, направленной в сторону своего народа, и о репрессиях. <...> Я считаю, что это абсолютно правильно, потому что мы творческие люди — голуби мира, мы должны нести правильную энергию, правильный свет, и мы должны быть всегда на стороне справедливости, добра и мира, что бы ни происходило. Я считаю, что те артисты, которые не поедут на „Славянский базар“, автоматически переходят на сторону света. Я никого не осуждаю, каждый сам выбирает для себя творческий путь. Здесь не надо никого осуждать, у каждого свои понятия. Поэтому каждому свое. Я на стороне тех артистов, которые поддерживают людей, я за мир, за справедливость, за реальное творчество», — отметила Анжелика Агурбаш.

Главное в среду. Блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову присудили по три года колонии, Агурбаш — о ситуации вокруг «Славянского базара»

Книгу «Белорусский Донбасс» признали экстремистской

Книга «Белорусский Донбасс» внесена в список экстремистских материалов. Он размещен на сайте Мининформа. Сейчас за ее хранение и распространение может грозить ответственность.

«Белорусский Донбасс» был написал журналистами Екатериной Андреевой и Игорем Ильяшом. Книга рассказывает о белорусах, участвовавших в вооруженном конфликте на востоке Украины. 26 марта 2021 года книга признана судом экстремистской.

(будет дополнено)

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Итак, мы продолжаем рассказывать о главных событиях среды. Сегодня брестским блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову присудили по 3 года колонии общего...
 
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