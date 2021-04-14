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Главное в среду. Блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову присудили по три года колонии, Агурбаш — о ситуации вокруг «Славянского базара»
Источник материала: Onliner
Итак, мы продолжаем рассказывать о главных событиях среды. Сегодня брестским блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову присудили по 3 года колонии общего режима, а Анжелика Агурбаш высказалась о ситуации вокруг «Славянского базара». Обо всем этом говорим чуть ниже.
Одной строкой — Нацбанк повышает ставку рефинансирования до 8,5% годовых
А теперь переходим к политическим новостям в стране.
Блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову присудили по 3 года колонии
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Анжелика Агурбаш высказалась о ситуации вокруг «Славянского базара»
Сегодня на платформе «Бусел» о ситуации вокруг «Славянского базара», в котором отказываются принимать участие артисты по просьбам белорусов, высказалась заслуженная артистка Беларуси Анжелика Агурбаш.
«Одни артисты имеют понятия, совесть и достоинство, а другие нет. <...> Сейчас все приобрело не такие краски, как нам хотелось бы. Говорят, что музыка и творчество вне политики. Конечно, творчество должно быть вне политики, но здесь дело идет уже не о политике, а об агрессии, направленной в сторону своего народа, и о репрессиях. <...> Я считаю, что это абсолютно правильно, потому что мы творческие люди — голуби мира, мы должны нести правильную энергию, правильный свет, и мы должны быть всегда на стороне справедливости, добра и мира, что бы ни происходило. Я считаю, что те артисты, которые не поедут на „Славянский базар“, автоматически переходят на сторону света. Я никого не осуждаю, каждый сам выбирает для себя творческий путь. Здесь не надо никого осуждать, у каждого свои понятия. Поэтому каждому свое. Я на стороне тех артистов, которые поддерживают людей, я за мир, за справедливость, за реальное творчество», — отметила Анжелика Агурбаш.
Книгу «Белорусский Донбасс» признали экстремистской
Книга «Белорусский Донбасс» внесена в
«Белорусский Донбасс» был написал журналистами Екатериной Андреевой и Игорем Ильяшом. Книга рассказывает о белорусах, участвовавших в вооруженном конфликте на востоке Украины. 26 марта 2021 года книга признана судом экстремистской.
(будет дополнено)
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Главное в среду. Блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову присудили по три года колонии, Агурбаш — о ситуации вокруг «Славянского базара»
Итак, мы продолжаем рассказывать о главных событиях среды. Сегодня брестским блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову присудили по 3 года колонии общего...
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