Главное в среду. Блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову присудили по три года колонии, Агурбаш — о ситуации вокруг «Славянского базара»

Источник материала: Onliner Итак, мы продолжаем рассказывать о главных событиях среды. Сегодня брестским блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову присудили по 3 года колонии общего режима, а Анжелика Агурбаш высказалась о ситуации вокруг «Славянского базара». Обо всем этом говорим чуть ниже.

Одной строкой — Нацбанк повышает ставку рефинансирования до 8,5% годовых

Нацбанк повышает ставку рефинансирования до 8,5% годовых.

ставку рефинансирования до 8,5% годовых. Известный ресторатор — о продаже своих заведений и будущем белорусского общепита.

своих заведений и будущем белорусского общепита. Торги 14 апреля: доллар с ходу потерял почти 2,5 копейки.

почти 2,5 копейки. Что будет, если ЗВР Беларуси достигнут критической отметки? Разбираемся с экспертом.

А теперь переходим к политическим новостям в стране.

Блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову присудили по 3 года колонии

Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщает , что брестским блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову присудили по три года колонии общего режима. Их обоих обвинили в грубом нарушении порядка (ст. 342 УК) и оскорблении представителя власти (ст. 369 УК), Петрухина также обвинили в оскорблении судьи (ст. 391 УК).





Анжелика Агурбаш высказалась о ситуации вокруг «Славянского базара»

Сегодня на платформе «Бусел» о ситуации вокруг «Славянского базара», в котором отказываются принимать участие артисты по просьбам белорусов, высказалась заслуженная артистка Беларуси Анжелика Агурбаш.

«Одни артисты имеют понятия, совесть и достоинство, а другие нет. <...> Сейчас все приобрело не такие краски, как нам хотелось бы. Говорят, что музыка и творчество вне политики. Конечно, творчество должно быть вне политики, но здесь дело идет уже не о политике, а об агрессии, направленной в сторону своего народа, и о репрессиях. <...> Я считаю, что это абсолютно правильно, потому что мы творческие люди — голуби мира, мы должны нести правильную энергию, правильный свет, и мы должны быть всегда на стороне справедливости, добра и мира, что бы ни происходило. Я считаю, что те артисты, которые не поедут на „Славянский базар“, автоматически переходят на сторону света. Я никого не осуждаю, каждый сам выбирает для себя творческий путь. Здесь не надо никого осуждать, у каждого свои понятия. Поэтому каждому свое. Я на стороне тех артистов, которые поддерживают людей, я за мир, за справедливость, за реальное творчество», — отметила Анжелика Агурбаш.





Книгу «Белорусский Донбасс» признали экстремистской

Книга «Белорусский Донбасс» внесена в список экстремистских материалов. Он размещен на сайте Мининформа. Сейчас за ее хранение и распространение может грозить ответственность.

«Белорусский Донбасс» был написал журналистами Екатериной Андреевой и Игорем Ильяшом. Книга рассказывает о белорусах, участвовавших в вооруженном конфликте на востоке Украины. 26 марта 2021 года книга признана судом экстремистской.

(будет дополнено)

А что в мире?

27 демократов сената США поддерживают усилия американского президента США Джо Байдена по возвращению к ядерной сделке с Ираном.

с Ираном. Франция вместе с Россией, Китаем, США, Великобританией и Германией координирует ответные меры на решение иранских властей обогащать уран до 60%.