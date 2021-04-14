Это кажется сумасшедшим поступком: пешеход рискнул жизнью, чтобы поскорее перейти проспект (видео)

Источник материала: Onliner

Проспект Пушкина в Минске, 13 апреля, на часах 14:19. В районе пересечения с улицей Одоевского проспект состоит аж из 11 полос движения, и вот пешеход рванул через все, чтобы поскорее добраться до другой стороны. На пешеходном светофоре горел красный.

Наш читатель с ником Valerrr заметил бегущего через проспект человека, когда двигался со стороны проспекта Жукова в направлении улицы Пономаренко. Автомобилям горел зеленый сигнал светофора, только в двух левых рядах стояли водители, которые ожидали, пока загорится дополнительная секция для поворота налево. Ничто не предвещало опасности.

Вдруг между авто промелькнул силуэт человека, который стремился во что бы то ни стало пересечь проспект. Водители заметили пешехода и вовремя успели замедлиться: всем хватило и времени на реакцию, и дистанции — без везения не обошлось.

Самый опасный момент случился тогда, когда мужчина, казалось, достиг безопасного тротуара. В крайней правой полосе проспекта ехал таксист, который из-за других автомобилей не видел пешехода до последнего момента. Водитель тормозил, и мужчина в последнюю секунду буквально выпрыгнул из-под колес авто.

— У пешеходов там горел красный. Это точно, глянул, когда проезжал. Человек, который ломился через оживленный поток, был в рабочей одежде. Под такси не попал, «алмазовец» его чудом объехал, — рассказал корреспонденту Onliner автор видео.

Рабочая одежда пешехода — это повод для размышлений. Многие обратили внимание на то, что на противоположной стороне проспекта в этот момент велись какие-то работы с опорой освещения. Был пешеход из этой бригады или нет — достоверно мы не знаем.

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