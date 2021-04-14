Источник материала: Onliner

Сегодня банк «БелВЭБ» возобновил кредитование по программе «Дружная будоўля» на строительство и приобретение жилья. Ставка — 16,37% годовых, довольно человечная по белорусским меркам, но окредитовать покупку жилья можно только у определенного ряда застройщиков, которые являются партнерами банка. Это «ТАПАС», «ИНФОРЕАЛТ», «ТЕНКинвест», «Полоцкжилстрой», «ДомоведСтрой», «НикаПроект», «Буслянка Норд», «БАСТИОН-ПРО» и «Концепция уюта».

Срок кредитования — 5 и 7 лет в зависимости от компании-партнера. Банк готов профинансировать не более 80% стоимости квартиры или дома с возможностью отсрочки погашения основного долга. Минимальная сумма кредита — 5 тыс. рублей. Потребуется два поручителя, а если кредит берется более чем на 60% стоимости жилья и более 30 тыс. рублей, то еще и залог приобретаемой недвижимости.

Процентная ставка по кредиту зависит от ставки рефинансирования Нацбанка. Сейчас это 16,37% годовых, но в случае роста СР ставка по кредиту тоже вырастет. В данный момент ставка рефинансирования составляет 7,75 процентных пункта.

Платежи дифференцированные, то есть уменьшаются на протяжении всего срока кредитования. К примеру, при оформлении кредита на сумму 100 тыс. рублей сроком на 7 лет максимальный платеж составит около 2550 рублей.

Предельный возраст заемщика — 55 лет на дату представления заявителем документов, непрерывный стаж на последнем месте работы не менее 6 месяцев на дату предоставления заявителем документов.