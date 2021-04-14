Skoda представила обновленный Kodiaq

Источник материала: Onliner

За первый квартал 2021 года белорусы купили 132 экземпляра Skoda Kodiaq. Более популярной «Шкодой» на нашем рынке является только Rapid. Стоит ли говорить, что многие соотечественники с нетерпением ждали обновления Kodiaq?





Модель дебютировала в 2016 году и сейчас лучшее время, чтобы слегка доработать ее. Рестайлинг принес Kodiaq преображенный интерьер и доработанную внешность. Кроссовер получил новый капот, более выпуклую решетку радиатора, абсолютно другие фары.





Чехи переделали оба бампера и поиграли с формой фонарей. Автомобиль стал выглядеть намного современнее и соответствует последнему корпоративному стилю Skoda, который уже используется на таких моделях, как Scala и Octavia.





Внутри тоже есть на что обратить внимание. Здесь новая цифровая приборка, руль от последней Octavia, топовая мультимедийная система с 9,2-дюймовым экраном (в базе — 8 дюймов). Самые дорогие версии кроссовера получат аудиосистему Canton с 10 динамиками.





Европейцы получат два дизельных и три бензиновых варианта Skoda Kodiaq. 150-сильный дизель можно будет заказать с полным или передним приводом, а 200-сильный 2,0 TDI идет только с 4×4. Моторы 1,5 TSI и 2,0 TSI имеют мощность от 150 до 254 сил. У нас линейка двигателей будет другой. Продажи обновленного Skoda Kodiaq на рынке ТС стартуют до конца года.