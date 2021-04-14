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Skoda представила обновленный Kodiaq

14.04.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

За первый квартал 2021 года белорусы купили 132 экземпляра Skoda Kodiaq. Более популярной «Шкодой» на нашем рынке является только Rapid. Стоит ли говорить, что многие соотечественники с нетерпением ждали обновления Kodiaq?  

Skoda представила обновленный Kodiaq

Модель дебютировала в 2016 году и сейчас лучшее время, чтобы слегка доработать ее. Рестайлинг принес Kodiaq преображенный интерьер и доработанную внешность. Кроссовер получил новый капот, более выпуклую решетку радиатора, абсолютно другие фары.

Skoda представила обновленный Kodiaq

Чехи переделали оба бампера и поиграли с формой фонарей. Автомобиль стал выглядеть намного современнее и соответствует последнему корпоративному стилю Skoda, который уже используется на таких моделях, как Scala и Octavia.

Skoda представила обновленный Kodiaq

Внутри тоже есть на что обратить внимание. Здесь новая цифровая приборка, руль от последней Octavia, топовая мультимедийная система с 9,2-дюймовым экраном (в базе — 8 дюймов). Самые дорогие версии кроссовера получат аудиосистему Canton с 10 динамиками.

Skoda представила обновленный Kodiaq

Европейцы получат два дизельных и три бензиновых варианта Skoda Kodiaq. 150-сильный дизель можно будет заказать с полным или передним приводом, а 200-сильный 2,0 TDI идет только с 4×4. Моторы 1,5 TSI и 2,0 TSI имеют мощность от 150 до 254 сил. У нас линейка двигателей будет другой. Продажи обновленного Skoda Kodiaq на рынке ТС стартуют до конца года.

Skoda Kodiaq I Ambition, 2021 г.в., новый
белый, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
90 767 р.
34 384$ / 28 904€
Skoda Kodiaq I Style, 2021 г.в., новый
белый, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
108 297 р.
41 025$ / 34 486€
Skoda Kodiaq I Active, 2021 г.в., новый
серебристый, внедорожник, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
71 581 р.
27 116$ / 22 794€
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За первый квартал 2021 года белорусы купили 132 экземпляра Skoda Kodiaq. Более популярной «Шкодой» на нашем рынке является только Rapid. Стоит ли говорить, что многие...
 
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