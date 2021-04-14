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Россияне завернули обратно партию мяса и молочки из Беларуси
Источник материала: Навiны
Очередная партия продовольствия из Беларуси не смогла попасть на территорию России.
Как сообщили в Россельхознадзоре, на ППУ «Красный Камень» (Брянская область) был остановлен автомобиль из Беларуси.
В ходе досмотра партии продуктов (мясо и молочка общим весом 256 кг), водитель не смог предоставить необходимые для транспортировки документы.
Также в ведомстве отметили, что перевозка осуществлялась в антисанитарных условиях. Продукция возвращена отправителю.
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Очередная партия продовольствия из Беларуси не смогла попасть на территорию России.
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