Россияне завернули обратно партию мяса и молочки из Беларуси

Очередная партия продовольствия из Беларуси не смогла попасть на территорию России.





Как сообщили в Россельхознадзоре, на ППУ «Красный Камень» (Брянская область) был остановлен автомобиль из Беларуси.

В ходе досмотра партии продуктов (мясо и молочка общим весом 256 кг), водитель не смог предоставить необходимые для транспортировки документы.

Также в ведомстве отметили, что перевозка осуществлялась в антисанитарных условиях. Продукция возвращена отправителю.