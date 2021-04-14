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Нацбанк РБ повышает ставку рефинансирования до 8,5% годовых

14.04.2021 11:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси с 21 апреля 2021 года повышает ставку рефинансирования на 75 базисных пунктов до 8,5% годовых. Соответствующие решения приняты правлением Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 14 апреля 2021 года.

Как сообщил регулятор, ставка по кредиту овернайт составит 9,5% годовых, ставка по депозиту овернайт – 7,5% годовых.

«Решения приняты с учетом комплекса внешних и внутренних факторов, влияющих на текущую и будущую динамику потребительских цен. В конце 2020 года инфляционные процессы ускорились, что было обусловлено переносом в цены произошедшего ослабления белорусского рубля, а также шоками предложения на рынках отдельных продовольственных товаров», - говорится в комментарии Нацбанка.

По итогам марта 2021 года прирост потребительских цен составил 8,5% в годовом выражении.

«В целях ограничения инфляции Национальным банком в рамках режима монетарного таргетирования принят комплекс мер, направленных на усиление контроля за денежным предложением», - отмечает регулятор.

С учетом влияния всех факторов, уже начиная с II квартала 2021 года, прогнозируется снижение квартальных темпов роста потребительских цен. Вместе с тем произошедшее ранее ускорение будет отражаться в годовой инфляции до конца текущего года.

«Ожидается, что годовой темп роста цен увеличится в II квартале по сравнению с текущим значением и затем снизится к концу этого года. В декабре 2021 года прирост потребительских цен оценивается вблизи 7%. В дальнейшем годовая инфляция продолжит замедляться и с II квартала 2022 года оценивается на уровне среднесрочного целевого ориентира – вблизи 5%», - вангуют в Нацбанке.

Последний раз ставка повышалась в 2015 году.

 
 
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Нацбанк Беларуси с 21 апреля 2021 года повышает ставку рефинансирования с 7,75% до 8,5% годовых. Соответствующие решения приняты правлением Нацбанка по итогам заседания...
 
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