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"Уже и за слово можно поплатиться свободой" Шумченко не исключает своего ареста
Источник материала: Партизан
Глава РОО "Перспектива", которое занимается защитой прав индивидуальных предпринимателей, Анатолий Шумченко рассказал, что каждый день думает, не окажется ли он в тюрьме.
«По стране идёт волна арестов журналистов, политиков, общественных деятелей.
Повод находят самый разный: от действий до слов и мыслей, высказанных относительно нынешней ситуации.
Каждый день просыпаюсь с мыслями: где я его закончу - дома или в тюрьме, ибо не молчу и даю множество справедливых и, порой, критичных замечаний.
Но и за слово можно уже поплатиться свободой.
Пишу это для того, чтобы для всех вас, друзья мои, не было холодным душем, что меня можете не услышать в ближайшие месяцы или годы.
Знайте, я всегда шёл за вас и не делал ничего плохого или противозаконного.
Если что - держитесь вместе Перспективы и живите назло всем нашим недругам.
Дай Бог, чтобы то, что написал выше не сбылось и все было хорошо.
Но надо быть готовыми к любым вариантам развития событий...», —
Ранее
«Цифры не показывают истинную картину состояния ИП и их настроение. Мне приходится беседовать с предпринимателями, и они с большой болью рассказывают, что все средства уходят на налоги, аренду, и многие работают в ноль или даже минус. Как дальше жить и работать, они не представляют», — заявил Анатолий Шумченко.
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Глава РОО "Перспектива", которое занимается защитой прав индивидуальных предпринимателей, Анатолий Шумченко рассказал, что каждый день думает, не окажется ли он в...
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