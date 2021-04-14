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В Светлогорске автомобиль сбил на «зебре» женщину. Момент наезда попал на видео

14.04.2021 11:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Светлогорске KIA сбил на пешеходном переходе 30-летнюю женщину — она в больнице, сообщает «Ранак».

ДТП произошло утром 13 апреля в Молодежном микрорайоне. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль перед «зеброй» притормозил, а затем неожиданно поехал прямо на пешехода.

Момент наезда попал в объектив камеры наружного наблюдения, расположенной на фасаде здания напротив.

Пострадавшую на скорой увезли в больницу.

По словам 70-летнего водителя KIA, он не заметил пешехода, так как ему заслонили обзор другие автомобили.

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Автомобиль перед «зеброй» притормозил, а затем неожиданно поехал прямо на пешехода.
 
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