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В Светлогорске автомобиль сбил на «зебре» женщину. Момент наезда попал на видео
Источник материала: Tut.by
В Светлогорске KIA сбил на пешеходном переходе 30-летнюю женщину — она в больнице,
ДТП произошло утром 13 апреля в Молодежном микрорайоне. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль перед «зеброй» притормозил, а затем неожиданно поехал прямо на пешехода.
Момент наезда попал в объектив камеры наружного наблюдения, расположенной на фасаде здания напротив.
Пострадавшую на скорой увезли в больницу.
По словам 70-летнего водителя KIA, он не заметил пешехода, так как ему заслонили обзор другие автомобили.
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Автомобиль перед «зеброй» притормозил, а затем неожиданно поехал прямо на пешехода.
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