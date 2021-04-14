|
Помните, что скоро Gastrofest? Узнали, какие сеты по 24 рубля и где предложат в Витебске
Источник материала: Tut.by
С 15 апреля по 2 мая в Минске и во всех областных центрах пройдет первый республиканский
Кафе-бар «Марвин»
• Куриные крылья барбекю
• Куриный шашлык
• Люля-кебаб из баранины на мангале
• Фирменные картофельные дольки
• Салат «Ачичук» из свежей зелени
• Фирменный соус
Общий выход: 1150 граммов
Бар Euphoria
• Бургер со рваной свининой
• Картофель по-деревенски
• Кесадилья с курицей
• Тартар из говядины
• Крылышки в остро-сладком соусе
• Паштет из куриной печени
• Крутоны
• Салат коул слоу
Общий выход: 1200 граммов
Кафе GARAGE
• Бургер «Болоньезе»
• Рулетики с охотничьими колбасками, соусами и сыром моцарелла
• Говяжья котлета с яйцом
• Тостада с курицей
• Чесночные гренки с сыром моцарелла
• Картофель фри
• Кукуруза обжаренная
• Салат коул слоу
Общий выход: 1280 граммо
Ресторан-паб «Большой Тим»
• Два бургера: один — с рулькой и сырным соусом, второй — с обжаренным куриным бедром без кости и соусом барбекю
• Фирменный паштет с лечо на пшеничной лепешке
• Картошка фри, соусы «Лечо» и «Айоли»
Общий выход: 1000 граммов
Nimbus Lounge Bar
• Закуска «Глубины Тартара»: сет тартаров (из говядины, семги, сельди с яблоком, копченой свеклы, груши с сыром рикотта), выложенных на хлеб «Бородинский» с эмульсией из базилика и кофейным маслом
• Салат «Красота Геры» (томаты, огурцы, перец сладкий с греческими лепешками с намазкой из мусса из «Сиртаки»), заправленный креветочным маслом
• Горячее блюдо «Дары Посейдона»: сливочный нежный кускус с желтоперым тунцом и тигровыми креветками в сухарях панко со сливочно-лаймовым соусом
• Десерт «Наслаждение Афродиты»: хрустящие «Катаифи» с грецкими орехами и медом с желе из маракуйи.
Общий выход: 1050 граммов
Ресторан-пивоварня «Лямус»
• Колбаска из свинины с креветками
• Колбаски из цыпленка с копченой паприкой
• Паштет из печени цыпленка с карамелизированным луком
• Чесночная лепешка с зеленью
• Брускетта с ростбифом
• Салат коул слоу
• Картофель по-деревенски
• Мини-чебуреки с рубленным мясом, томатами и сыром
• Сливочно-чесночный соус
Общий вес: 1060 граммов
Humans Lounge Bar
• Хумус с кимчи (пюре из нута и тахини, ферментированная корейская капуста, чипсы из пшеничной лепешки)
• Спринг-роллы (рулетики из рисовой бумаги, с томленой свиной грудинкой, апельсиновыми сегментами, хрустящим салатом, маринованной морковью и луком)
• Рамен (крепкий эмульгированный бульон с маринованным яйцом, яичной лапшой, шиитаке и томленым куриным бедром)
• Крылышки тонкацу (хрустящие куриные крылышки, глазированные японским соусом, морковный крем и стебель сельдерея, подаются с суши-рисом и фурикакэ)
Общий выход — 1100 граммов
Все заведения участвуют в народном голосовании на сайте gastrofest.by и в одноименном телеграм-канале. Следите за новостями фестиваля на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске в гастрофесте участвуют семь заведений. TUT.BY узнал, какие сеты там представят.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)