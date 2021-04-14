Помните, что скоро Gastrofest? Узнали, какие сеты по 24 рубля и где предложат в Витебске

Источник материала: Tut.by

С 15 апреля по 2 мая в Минске и во всех областных центрах пройдет первый республиканский Gastrofest . Стоимость фестивального предложения в столице — 28 рублей, в регионах — 24 рубля. В Витебске в гастрофесте участвуют семь заведений. TUT.BY узнал, какие сеты там представят.

Кафе-бар «Марвин»



Фото: instagram.com/gastrofest.vitebsk

• Куриные крылья барбекю

• Куриный шашлык

• Люля-кебаб из баранины на мангале

• Фирменные картофельные дольки

• Салат «Ачичук» из свежей зелени

• Фирменный соус

Общий выход: 1150 граммов

Адрес: улица Суворова, 6. Время работы: понедельник — воскресенье: 12.00−2.00

Бар Euphoria



Фото: instagram.com/gastrofest.vitebsk

• Бургер со рваной свининой

• Картофель по-деревенски

• Кесадилья с курицей

• Тартар из говядины

• Крылышки в остро-сладком соусе

• Паштет из куриной печени

• Крутоны

• Салат коул слоу

Общий выход: 1200 граммов

Адрес: улица Ленина, 33а. Время работы: понедельник — четверг: 16.00−4.00; пятница — суббота: 19.00−6.00; воскресенье: 19.00−4.00. Кухня закрывается за час до закрытия.

Кафе GARAGE



Фото: instagram.com/gastrofest.vitebsk

• Бургер «Болоньезе»

• Рулетики с охотничьими колбасками, соусами и сыром моцарелла

• Говяжья котлета с яйцом

• Тостада с курицей

• Чесночные гренки с сыром моцарелла

• Картофель фри

• Кукуруза обжаренная

• Салат коул слоу

Общий выход: 1280 граммо

Адрес: Московский проспект, 7. Время работы: понедельник — воскресенье: 9.00−23.00.

Ресторан-паб «Большой Тим»



Фото: instagram.com/gastrofest.vitebsk

• Два бургера: один — с рулькой и сырным соусом, второй — с обжаренным куриным бедром без кости и соусом барбекю

• Фирменный паштет с лечо на пшеничной лепешке

• Картошка фри, соусы «Лечо» и «Айоли»

Общий выход: 1000 граммов

Адрес: Московский проспект, 7. Время работы: понедельник — четверг: 18.00−0.00; пятница: 18.00−4.00 (кухня работает до 1.00); суббота: 13.00−4.00 (кухня — до 1.00); воскресенье: 13.00−0.00.

Nimbus Lounge Bar



Фото: instagram.com/gastrofest.vitebsk

• Закуска «Глубины Тартара»: сет тартаров (из говядины, семги, сельди с яблоком, копченой свеклы, груши с сыром рикотта), выложенных на хлеб «Бородинский» с эмульсией из базилика и кофейным маслом

• Салат «Красота Геры» (томаты, огурцы, перец сладкий с греческими лепешками с намазкой из мусса из «Сиртаки»), заправленный креветочным маслом

• Горячее блюдо «Дары Посейдона»: сливочный нежный кускус с желтоперым тунцом и тигровыми креветками в сухарях панко со сливочно-лаймовым соусом

• Десерт «Наслаждение Афродиты»: хрустящие «Катаифи» с грецкими орехами и медом с желе из маракуйи.

Общий выход: 1050 граммов

Адрес: проспект Черняховского, 27. Время работы: понедельник — четверг: 18.00−23.00; пятница: 18.00−1.00; суббота: 14.00−1.00; воскресенье: 14.00−1.00.

Ресторан-пивоварня «Лямус»



Фото: instagram.com/gastrofest.vitebsk

• Колбаска из свинины с креветками

• Колбаски из цыпленка с копченой паприкой

• Паштет из печени цыпленка с карамелизированным луком

• Чесночная лепешка с зеленью

• Брускетта с ростбифом

• Салат коул слоу

• Картофель по-деревенски

• Мини-чебуреки с рубленным мясом, томатами и сыром

• Сливочно-чесночный соус

Общий вес: 1060 граммов

Адрес: проспект Победы, 1. Время работы: понедельник — воскресенье: 12.00−23.30.

Humans Lounge Bar

• Хумус с кимчи (пюре из нута и тахини, ферментированная корейская капуста, чипсы из пшеничной лепешки)

• Спринг-роллы (рулетики из рисовой бумаги, с томленой свиной грудинкой, апельсиновыми сегментами, хрустящим салатом, маринованной морковью и луком)

• Рамен (крепкий эмульгированный бульон с маринованным яйцом, яичной лапшой, шиитаке и томленым куриным бедром)

• Крылышки тонкацу (хрустящие куриные крылышки, глазированные японским соусом, морковный крем и стебель сельдерея, подаются с суши-рисом и фурикакэ)

Общий выход — 1100 граммов

Адрес: улица Ленина, 33. Время работы: воскресенье — четверг: 16.00−2.00; пятница — суббота: 16.00−4.00.

Все заведения участвуют в народном голосовании на сайте gastrofest.by и в одноименном телеграм-канале. Следите за новостями фестиваля на сайте , а также в аккаунте в инстаграме.