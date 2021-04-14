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Telegram запустил две новые веб-версии мессенджера - вот зачем
Источник материала: Tut.by
Telegram запустил два новых веб-клиента — они подходят как для мобильных, так и десктопных устройств. Обе версии, по словам разработчиков, поддерживают основные функции мессенджера. Об этом пишет
Версия K доступна по адресу
Компания объяснила создание двух отдельных версий «верой во внутреннюю конкуренцию». «Оба новых клиента одинаково хорошо работают на мобильных и настольных устройствах», — говорится в сообщении.
В новых версиях пока не поддерживаются в том числе голосовые и секретные чаты, переключение между учетными записями и редактор фотографий. Пожаловаться на спам тоже нельзя.
В ноябре 2019 года Telegram запустил конкурс JavaScript Contest на создание новой веб-версии без использования сторонних фреймворков интерфейса.
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Обе версии поддерживают основные функции мессенджера.
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