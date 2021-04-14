Telegram запустил две новые веб-версии мессенджера - вот зачем

Источник материала: Tut.by

Telegram запустил два новых веб-клиента — они подходят как для мобильных, так и десктопных устройств. Обе версии, по словам разработчиков, поддерживают основные функции мессенджера. Об этом пишет TJournal .



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Christian Wiediger / Unsplash

Версия K доступна по адресу https://webk.telegram.org , Версия Z — по адресу https://webz.telegram.org . Оба клиента поддерживают анимированные стикеры, темную тему, папки, комментарии и другие функции нативных приложений.

Компания объяснила создание двух отдельных версий «верой во внутреннюю конкуренцию». «Оба новых клиента одинаково хорошо работают на мобильных и настольных устройствах», — говорится в сообщении.

В новых версиях пока не поддерживаются в том числе голосовые и секретные чаты, переключение между учетными записями и редактор фотографий. Пожаловаться на спам тоже нельзя.

В ноябре 2019 года Telegram запустил конкурс JavaScript Contest на создание новой веб-версии без использования сторонних фреймворков интерфейса.

В РИА «Новости» добавляют: в случае удаления Telegram из магазинов приложений юзеры смогут пользоваться его веб-версиями.