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Один вариант хуже другого
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
— Вопрос в том — какой будет поддержка властей убыточным госпредприятиям? Если власти будут «финансировать» их, то есть забирать деньги из нашего общего кармана — бюджета, то по цепочке деньги от более крупных перетекут многим мелким компаниям, в том числе и частному бизнесу — это одно. Если поддержка будет оказываться, как в случае АПК несколько лет назад, когда разрешили фактически не рассчитываться с частными предприятиями, - это второй вариант. Тогда отсрочку по выплатам продлили по моему до 2035 года, взамен предложив взять акции сельхозпредприятий.
“В этом случае неплатежи приобретут обвальный характер — частный сектор просто прекратит работу и взаимоотношения с государственными предприятиями, не имея возможности влияния на принятия решений в пользу оплаты товаров, услуг, работ”, - отмечает Геннадий Терпиловский.
А ведь могут массово включиться и коррупционные схемы, когда владельцы частных компаний начнут приходить с протянутой рукой к директорам госпредприятий, и просить рассчитаться, а те требовать вознаграждение за «решение вопроса»
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Могут массово включиться коррупционные схемы.
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