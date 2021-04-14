ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Серьезного роста цен на нефть пока не ожидается, но бензин будет дорожать - мнение

14.04.2021 11:57 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Серьезного роста цен на нефть пока не ожидается, но бензин будет дорожать - мнение
Фото: Myfin.by
С 13 апреля в Беларуси в очередной раз подорожал бензин — традиционно на 1 копейку. На мировых рынках на этой неделе наблюдается некоторый рост стоимости нефти. Мы поинтересовались у эксперта, насколько связаны эти два процесса и что будет с ценами на нефть и бензин дальше.

- В течение сегодняшнего дня (13 апреля) стоимость нефти растет. Она выросла примерно с 63,0 до 63,6 доллара за баррель нефти марки Brent. Связан этот рост с нестабильностью ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, - отметил в комментарии Myfin.by старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. - При этом надо отметить, что этот рост достаточно умеренный. Например, в понедельник, 12 апреля, в начале американской сессии нефть уже торговалась выше, чем сейчас - по 64 доллара за баррель. Вчерашние колебания - с 62 до 64 долларов за баррель- составили 3% от цены, то есть по амплитуде это было в три раза больше сегодняшних изменений.

Если посмотреть на картину чуть глобальнее, то с середины марта с нефтью вообще ничего особо интересного не происходит. Она заперта в диапазоне 60-65 долларов за баррель марки Brent. И последнюю неделю происходит такой очень неспешный рост от нижней границы этого диапазона к верхней. Но пока на рынках не случится каких-то глобальных потрясений, нефть, вероятнее всего, в этом диапазоне и останется.

Что касается бензина, в Беларуси с начала года это уже десятое повышение цен. Действительно, в начале года цены на нефть росли. Продолжался тот рост, который стартовал еще в начале ноября прошлого года. В праздничный день 8 марта марка Brent достигла уровня 71 доллар за баррель, после чего начала снижаться и опустилась к 60 долларам. И сейчас, как мы уже сказали, торгуется вблизи 63,5 доллара за баррель. Это на 10% ниже, чем в начале марта.

То есть уже больше месяца ни о каком росте нефти на мировых рынках речь не идет, но по инерции цены на внутреннем рынке на топливо повышаются. Вероятнее всего, будут повышаться и дальше, потому что и бюджету, и НПЗ в связи с проводимой на них модернизацией очень нужны деньги.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С середины марта с нефтью вообще ничего особо интересного не происходит.
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар рухнул после звонка Байдена Путину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by