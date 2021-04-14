Источник материала: UDF





Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар рухнул после звонка Байдена Путину Доллар обвалился на минимум за 22 дня к белорусскому рублю.

По даннымпо состоянию на 10:38:Курс доллара обвалился на 0,0241 BYN до 2,6157 BYN/USD. Доллар дешевеет уже второй день и оказывается на минимуме за 22 дня.Напомним, что вчера за весь день объём торгов долларом на БВФБ составил всего $5,26 млн. — минимум почти за полтора года, а сегодня за первые 40 минут торгов уже превысил $5,7 млн.Белорусский рубль дорожает к доллару вслед за российским (подробности смотрите ниже).Курс евро упал на 0,0088 BYN до 3,1315 BYN/EUR. Это минимальное значение за последние 9 дней.Евро дешевеет уже пятый раз подряд. Его стоимость за это время обвалилась на 0,0369 BYN.В стране осталось евро на три дня? Вчера объём торгов евровалютой рухнул на минимум за 2,5 года. Через биржу прошло всего 1,68 млн. евро, а сегодня за первые сорок минут лишь 0,1 млн. евро.Курс российского рубля подскочил на 0,0352 BYN до 3,4533 BYN/100 RUB. Российская валюта дорожает уже второй день, а до этого она находилась на минимуме за 111 дней.Вчера Байден позвонил Путину и выразил желание пообщаться лично на нейтральной территории. Рынки восприняли как позитивный сигнал и российский рубль начал быстро дорожать к доллару и евро, хотя на текущий момент ещё нет никакой конкретики когда состоится встреча и состоится ли она вообще.На волне позитива российский рубль радостно пнул доллар и он с 77,0 рублей вчера вечером полетел вниз до 75,5 российских рублей сегодня к 10 утра. Это минимальный уровень для доллара за последние две недели.Белорусский рубль, глядя на коллегу, не удержался и тоже пнул американца.Курс евро упал почти на столько же с вчерашних 91,89 до 90,38 российских рублей.