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Доллар рухнул после звонка Байдена Путину

14.04.2021 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар рухнул после звонка Байдена Путину
Вчера Байден позвонил Путину и предложил встречу. Сегодня белорусский рубль подорожал к доллару до максимума за три недели, но корзина валют подорожала на 0,19% благодаря укреплению российского рубля.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:38:

Курс доллара обвалился на 0,0241 BYN до 2,6157 BYN/USD. Доллар дешевеет уже второй день и оказывается на минимуме за 22 дня.

Напомним, что вчера за весь день объём торгов долларом на БВФБ составил всего $5,26 млн. — минимум почти за полтора года, а сегодня за первые 40 минут торгов уже превысил $5,7 млн.

Белорусский рубль дорожает к доллару вслед за российским (подробности смотрите ниже).

Курс евро упал на 0,0088 BYN до 3,1315 BYN/EUR. Это минимальное значение за последние 9 дней.

Евро дешевеет уже пятый раз подряд. Его стоимость за это время обвалилась на 0,0369 BYN.

В стране осталось евро на три дня? Вчера объём торгов евровалютой рухнул на минимум за 2,5 года. Через биржу прошло всего 1,68 млн. евро, а сегодня за первые сорок минут лишь 0,1 млн. евро.

Курс российского рубля подскочил на 0,0352 BYN до 3,4533 BYN/100 RUB. Российская валюта дорожает уже второй день, а до этого она находилась на минимуме за 111 дней.

Московская биржа


Вчера Байден позвонил Путину и выразил желание пообщаться лично на нейтральной территории. Рынки восприняли как позитивный сигнал и российский рубль начал быстро дорожать к доллару и евро, хотя на текущий момент ещё нет никакой конкретики когда состоится встреча и состоится ли она вообще.

На волне позитива российский рубль радостно пнул доллар и он с 77,0 рублей вчера вечером полетел вниз до 75,5 российских рублей сегодня к 10 утра. Это минимальный уровень для доллара за последние две недели.

Белорусский рубль, глядя на коллегу, не удержался и тоже пнул американца.

Курс евро упал почти на столько же с вчерашних 91,89 до 90,38 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар обвалился на минимум за 22 дня к белорусскому рублю.
 
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