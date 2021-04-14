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Глоба назвал знаки Зодиака, которых совсем скоро ждут важные перемены

14.04.2021 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Глоба назвал знаки Зодиака, которых совсем скоро ждут важные перемены
Фото: facebook.com/NYPost
Гороскоп на апрель 2021 от Павла Глобы расскажет про знаки Зодиака, которые ждут важные перемены до конца текущей недели. Кому особенно улыбнется удача в середине апреля - читайте далее в нашем материале.

Об этом пишет megagoroskop.

Овен


Эта неделя будет максимально благоприятной для Овна. Душевное равновесие наступит как в карьере, так и в личной жизни. А вот одиноким Овнам в конце недели особенно повезет в любви. Астрологи говорят, что ни к чему не обязывающее легкое общение в социальных сетях может привести к свиданию. Семейным Овнам следует чаще прислушиваться к своей второй половинке.

Телец


Именно у Тельца эта неделя будет наиболее насыщена событиями. Павел Глоба говорит, что вас ждет удача на работе и в личной жизни. Тот, в кого Телец уже давно и тайно влюблен, наконец, обратит на него свое внимание, а семейные представители знака ждет романтика на выходных. На работе именно Тельца выделит начальник среди других подчиненных и похвалит его за заслуги.

Козерог


Козерогам середина недели откроет новые возможности в любви. Одиночкам повезет встретиться с человеком, который завладеет их вниманием и чувствами. Удача не будет покидать Козерогов в работе на этой неделе, если они на славу потрудятся. И уже к четвергу их заслуги оценит начальство. Начните день с бодрящей чашечки кофе, и все пойдет на лад!
 
 
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Эта неделя будет максимально благоприятной для Овна.
 
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