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Коллаж: РБК-Украина

Приметы на 14 апреля:

Что категорически нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 14 апреля: главные запреты и приметы этого дня, у кого именины Если в этот день гремит гроза - лето предстояло засушливое.

По церковному календарю почитается святая Мария Египетская. Святая была женской покровительницей и этот день считается женским праздником. Наши предки верили, что в этот светлый день каждая замужняя женщина может привлечь счастье в свой брак.С этой целью также отмывали входные двери водой с добавленным в нее вином и медом. К концу второй апрельской недели активно разливались реки, выходили из берегов. Время считалось неподходящим для рыбной ловли и походов в лес.Если разливалось в Марьин день много воды - готовьтесь к хорошему сенокосу и разнотравью.Если в ночь на 14 апреля небо было ясным, чистым и звездным, то ожидался хороший и щедрый урожай, а ночное небо, затянутое тучами, предвещало теплую погоду на следующий день.Если домашние животные громко кричат - будет непогода.Если в этот день гремит гроза - лето предстояло засушливое.Если глухие раскаты грома стали слышны только к вечеру этого дня - будет теплая погода.Молнии, сверкающие без раскатов грома, обещали жаркое и сухое лето.Если синие облака плывут по небу - будет теплая и влажная погода.Если пчелы в этот день вылетали из ульев и кружили над ними дружным роем, ожидали раннюю весну.Нельзя ругаться с семьей — кто поругается, тот уже не помирится.Нельзя проводить день вдали от семьи, а то пути больше не пересекутся.Нельзя ссориться, браниться, ругаться, сквернословить и клеветать.В этот день именины кроме Марии у Ефима и Марка.