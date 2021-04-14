На Партизанском проспекте самосвал задел маршрутку, пострадали два пассажира

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили об аварии, которая произошла сегодня утром на Партизанском проспекте. Грузовой МАЗ столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes, пострадали пассажиры маршрутки.

ДТП случилось примерно в 8:30.

— По предварительной информации, водитель 1997 года рождения, управляя грузовым автомобилем МАЗ, двигался по Партизанскому проспекту со стороны улицы Варвашени в направлении улицы Центральной. При перестроении он столкнулся с попутным пассажирским микроавтобусом Mercedes, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП два пассажира маршрутки (девушка 2000 года рождения и женщина 1974 года рождения) получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.









Госавтоинспекция напоминает, что при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся попутно без изменения направления.

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