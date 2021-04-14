|
На Партизанском проспекте самосвал задел маршрутку, пострадали два пассажира
Источник материала: Onliner
В ГАИ Минска сообщили об аварии, которая произошла сегодня утром на Партизанском проспекте. Грузовой МАЗ столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes, пострадали пассажиры маршрутки.
ДТП случилось примерно в 8:30.
— По предварительной информации, водитель 1997 года рождения, управляя грузовым автомобилем МАЗ, двигался по Партизанскому проспекту со стороны улицы Варвашени в направлении улицы Центральной. При перестроении он столкнулся с попутным пассажирским микроавтобусом Mercedes, — рассказали в Госавтоинспекции.
В результате ДТП два пассажира маршрутки (девушка 2000 года рождения и женщина 1974 года рождения) получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Госавтоинспекция напоминает, что при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся попутно без изменения направления.
Знакомы с ситуацией? Пишите нам:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГАИ Минска сообщили об аварии, которая произошла сегодня утром на Партизанском проспекте. Грузовой МАЗ столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)