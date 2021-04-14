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На Партизанском проспекте самосвал задел маршрутку, пострадали два пассажира

14.04.2021 11:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили об аварии, которая произошла сегодня утром на Партизанском проспекте. Грузовой МАЗ столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes, пострадали пассажиры маршрутки.

ДТП случилось примерно в 8:30.

— По предварительной информации, водитель 1997 года рождения, управляя грузовым автомобилем МАЗ, двигался по Партизанскому проспекту со стороны улицы Варвашени в направлении улицы Центральной. При перестроении он столкнулся с попутным пассажирским микроавтобусом Mercedes, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП два пассажира маршрутки (девушка 2000 года рождения и женщина 1974 года рождения) получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

На Партизанском проспекте самосвал задел маршрутку, пострадали два пассажира

На Партизанском проспекте самосвал задел маршрутку, пострадали два пассажира

Госавтоинспекция напоминает, что при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся попутно без изменения направления.

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Теги: Минск
 
 
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В ГАИ Минска сообщили об аварии, которая произошла сегодня утром на Партизанском проспекте. Грузовой МАЗ столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes,...
 
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