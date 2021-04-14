Sony представила смартфоны Xperia 1 III и Xperia 5 III для фотоэнтузиастов. Цены — от $1,1 тысячи

Источник материала: Onliner

Компания Sony представила смартфоны Xperia 5 III и Xperia 1 III. Цены на них стартуют от $1,1 тыс. за младшую модель и от $1,3 тыс. за флагманскую (актуально для России). Основное внимание бренд отвел камерам смартфонов, что делает их привлекательными для фотоэнтузиастов, готовых выложить круглую сумму.

Обе модели работают на базе Snapdragon 888, Xperia 1 III оснащен 6,5-дюймовым OLED-дисплеем формата 4K, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR, объем оперативной памяти — 12 ГБ, встроенной — 256 ГБ. У Xperia 5 III — 6,1-дюймовый с FullHD-разрешением.

Основная камера Xperia 1 III получила три 12-Мп-сенсора Exmor RS с OIS на основной камере (f/1,7) и «перископном» телевике (f/2,3 - f/2,8), а также ультраширокую (f/2,2) и 3D iTOF. Смартфон также получил стереодинамики с поддержкой звука в формате 360 Reality Audio (уровень громкости тогда повышается на 40%). Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч. Смартфон оборудован 3,5-мм разъемом для наушников, слотом для SIM-карт и microSD. Подробные характеристики представлены на сайте Sony.

Характеристики Xperia 5 III идентичны за исключением пары моментов: отсутствует сенсор 3D iTOF, экран имеет меньшее разрешение и размер, как упоминалось выше.