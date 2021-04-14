«В целях ограничения инфляции». Нацбанк повышает ставку рефинансирования до 8,5% годовых

Источник материала: Onliner

С 21 апреля 2021 года ставка рефинансирования составит 8,5%, ставка по кредиту овернайт — 9,5%, ставка по депозиту овернайт — 7,5%. Такое решение сегодня принял регулятор по итогам заседания по денежно-кредитной политике. Напомним, старая ставка рефинансирования составляла 7,75%.

«В конце 2020 года инфляционные процессы ускорились, что было обусловлено переносом в цены произошедшего ослабления белорусского рубля, а также шоками предложения на рынках отдельных продовольственных товаров, — объясняет Нацбанк. — В начале 2021 года инфляция продолжила ускоряться под влиянием дальнейшего повышения мировых цен на продовольственные товары, а также на импортируемые непродовольственные товары, стоимость которых для потребителя увеличилась из-за возросших логистических затрат и перебоев с поставками вследствие пандемии.

Дополнительное проинфляционное влияние на внутреннем рынке Беларуси сформировалось в связи с отменой льгот по налогу на добавленную стоимость.

Указанные факторы на фоне ускоряющейся инфляции и ее продолжительного отклонения от 5-процентного уровня привели к повышению инфляционных ожиданий, что подтверждается результатами опроса населения и мониторинга предприятий. Как следствие, расширился перечень товаров и услуг потребительской корзины, цены на которые стали расти более высокими темпами.

По итогам марта 2021 года прирост потребительских цен составил 8,5% в годовом выражении. В целях ограничения инфляции Национальным банком в рамках режима монетарного таргетирования принят комплекс мер, направленных на усиление контроля за денежным предложением».

Прогноз от Нацбанка: в декабре 2021-го инфляция будет в рамках 7%, а во втором квартале 2022-го — вблизи 5%

«В мировой экономике в ближайшей перспективе ожидается повышенный инфляционный фон, что обусловлено проведением рядом развитых стран стимулирующей денежно-кредитной политики. Высокой также ожидается инфляция в странах — основных торговых партнерах Беларуси.

Так, согласно прогнозам Банка России, рост потребительских цен в Российской Федерации замедлится до целевых ориентиров не ранее первой половины 2022 года, — говорится в сообщении регулятора. — Одновременно более значимым может быть влияние на инфляцию в Беларуси шоков продовольственных цен, а также последствий пандемии в части повышения стоимости импортируемых непродовольственных товаров.

В совокупности указанные факторы формируют предпосылки для сохранения повышенных инфляционных ожиданий экономических агентов продолжительное время, что усиливает риски сохранения повышенной инфляции в будущем.

В то же время слабый потребительский и инвестиционный спрос внутри страны будет несколько ограничивать инфляцию.

В этих условиях с целью ограничения проинфляционных рисков и усиления мер в области контроля над денежным предложением правлением Национального банка принято решение о повышении ставки рефинансирования на 75 базисных пунктов.

С учетом влияния всех факторов уже начиная со второго квартала 2021 года прогнозируется снижение квартальных темпов роста потребительских цен.

Вместе с тем произошедшее ранее ускорение будет отражаться в годовой инфляции до конца текущего года. Ожидается, что годовой темп роста цен увеличится во втором квартале по сравнению с текущим значением и затем снизится к концу этого года.

В декабре 2021 года прирост потребительских цен оценивается вблизи 7%. В дальнейшем годовая инфляция продолжит замедляться и со второго квартала 2022 года оценивается на уровне среднесрочного целевого ориентира — вблизи 5%».