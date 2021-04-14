Здравый смысл победил? Нацбанк повышает ставку рефинансирования

заседании по денежно-кредитной политики 14 апреля. Такое решение было принято напо денежно-кредитной политики 14 апреля.





С 21 апреля ставка рефинансирования увеличится на 0,75 п.п. и составит 8,5% годовых. Ставка по кредиту овернайт увеличится до 9,5% годовых, а по депозиту овернайт — до 7,5% годовых, сообщает регулятор.





Именно такая инфляция - 8,5%, по данным Нацбанка, была зафиксирована в марте по отношению к марту 2020 года.





Отмечается, что решение принято с учетом "комплекса внешних и внутренних факторов, влияющих на текущую и будущую динамику потребительских цен".





Нацбанк объясняет ускорение инфляции влиянием ослабления беларуского рубля, а также шоками предложения на отдельных товарных рынках в 2020 году.





Напомним, с 1 июля 2020 года в Беларуси ставка рефинансирования сохранялась на рекордно низком уровне — 7,75% годовых, что стало возможным за счет нескольких лет низкой инфляции.





В феврале этого года, когда инфляция значительно ускорилась, Нацбанк отложил решение по ставке рефинансирования "в связи с необходимостью проведения дополнительного анализа прогнозной динамики потребительских цен и оценки длительности воздействия ключевых факторов, приведших к ускорению роста потребительских цен".





В итоге сложилась уникальная ситуация, когда ставки по кредитам были ниже ставок по депозитам. Однако, как говорили экономисты, долго такая ситуация не могла продолжаться - это привело бы к краху банковской системы.





Нацбанк удерживал ставку из-за того, что ее повышение автоматически ведет к удорожанию кредитов в том числе и для госпредприятий, которые в прямом смысле этого слова "дышат на ладан" и фактически без постоянных вливаний уже давно стали бы банкротами.