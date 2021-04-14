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Белстат снова не опубликовал статистику по смертности
Источник материала: Партизан
Срок публикации в очередной раз перенесли — с 16 апреля на 17 мая.
Напомним, последний раз статистика по смертности в стране публиковалась почти год назад - по итогам 1 квартала 2020 года, когда в стране официально был еще только один умерший от COVID-19.
Между тем, как недавно стало известно, в 2020-м году население Беларуси сократилось более чем на 61 тысячу — это в 3 с лишним раза больше, чем в 2019-м.
При этом, согласно данным, которые Беларусь передала ООН, за первое полугодие 2020 года в Беларуси была рекордная смертность за последние 10 лет - так называемая избыточная смертность, которую специалисты относят исключительно к смертности от от COVID-19, составила не менее 5600 человек с апреля по июнь
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Срок публикации в очередной раз перенесли — с 16 апреля на 17 мая.
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