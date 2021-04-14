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Неадекватный пенсионер с ружьем бегал по Бресту и бил машины

14.04.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На камеру наблюдения 13 апреля в 8.40 попал инцидент в Бресте на улице Пионерской.

69-летний мужчина вел себя неадекватно, бросал в машины мусор. При себе он имел охотничье ружье, которое бросил на проезжую часть.



Мужчина впоследствии доехал до остановки проспект Машерова, где пытался камнем разбить лобовое стекло автомобиля.

Брестский МОСК возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчина помещен на лечение в психиатрический стационар.
 
Теги: Брест
 
 
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На камеру наблюдения 13 апреля в 8.40 попал инцидент в Бресте на улице Пионерской.
 
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