Что нам впаривают? В тушенке из индейки ДНК курицы, а вместо говядины - горох

БелТА в региональной инспекции Госстандарта, в мясорастительных консервах с бобовыми "Говядина с горохом и луком" в жестяной банке обнаружили ДНК свиньи и ДНК курицы, которые в составе изготовитель не указал. Как сообщилив региональной инспекции Госстандарта, в мясорастительных консервах с бобовыми "Говядина с горохом и луком" в жестяной банке обнаружили ДНК свиньи и ДНК курицы, которые в составе изготовитель не указал.





Кроме того, исходя из указанного состава, наименования и требований ГОСТ "Консервы мясорастительные. Технические условия", которым замаркирована продукция, консервы должны представлять собой кусочки говядины с горохом и другими компонентами (лук, морковь, соль, специи).





Однако органолептическая оценка показала: фактически законсервирован разваренный горох с пассерованным луком, морковью и пряностями с включениями кусочков мясных ингредиентов.





ДНК курицы нашли и в мясосодержащих консервах "Мясо индеек тушеное" и "Мясо уток тушеное".





Несоответствия состава подтвердили и фактические показатели пищевой ценности продукта. По результатам физико-химических испытаний, в 100 г продукта содержится 8,02 г белков, 9,2 г жиров. Это не отвечает показателям, заявленным на упаковке: белки - 10 г, жиры - 15 г.







