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Что нам впаривают? В тушенке из индейки ДНК курицы, а вместо говядины - горох

14.04.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта выявили в трех наименованиях консервов российского производства (ООО "Сохраним традиции", Калининград) ДНК животных, мясо которых не заявлено в маркировке состава.

Как сообщили БелТА в региональной инспекции Госстандарта, в мясорастительных консервах с бобовыми "Говядина с горохом и луком" в жестяной банке обнаружили ДНК свиньи и ДНК курицы, которые в составе изготовитель не указал. 

Кроме того, исходя из указанного состава, наименования и требований ГОСТ "Консервы мясорастительные. Технические условия", которым замаркирована продукция, консервы должны представлять собой кусочки говядины с горохом и другими компонентами (лук, морковь, соль, специи). 

Однако органолептическая оценка показала: фактически законсервирован разваренный горох с пассерованным луком, морковью и пряностями с включениями кусочков мясных ингредиентов.

ДНК курицы нашли и в мясосодержащих консервах "Мясо индеек тушеное" и "Мясо уток тушеное".

Несоответствия состава подтвердили и фактические показатели пищевой ценности продукта. По результатам физико-химических испытаний, в 100 г продукта содержится 8,02 г белков, 9,2 г жиров. Это не отвечает показателям, заявленным на упаковке: белки - 10 г, жиры - 15 г.
 
 
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Специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта выявили в трех наименованиях консервов российского производства (ООО "Сохраним традиции", Калининград)...
 
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