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Валерий Меладзе вновь стал отцом

14.04.2021 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В семействе певца Валерия Меладзе и его супруги — экс-"виагры" Альбины Джанабаевой — очередное пополнение. Как сообщает Лайф, у супругов родилась дочь.


Фото: Instagram @albinadzhanabaeva

Для Меладзе и Джанабаевой этот ребёнок станет третьим общим. Супруги воспитывают 17-летнего Костю и шестилетнего Луку. А от брака с Ириной Меладзе у исполнителя есть три дочери — Инга, Софья и Арина.

К слову, о своей третьей беременности Джанабаева сообщила подписчикам в Instagram совсем недавно — буквально месяц назад. Уже тогда было ясно, что срок приличный: несколько месяцев новость о скором пополнении удавалось держать в секрете. Впрочем, и о рождении дочери сообщить фанатам супруги не спешат: на их страничках в соцсетях пока тишина.

 
Теги: Новости
 
 
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Альбина Джанабаева родила ему дочь
 
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