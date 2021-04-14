Валерий Меладзе вновь стал отцом

Источник материала: Tut.by

В семействе певца Валерия Меладзе и его супруги — экс-"виагры" Альбины Джанабаевой — очередное пополнение. Как сообщает Лайф, у супругов родилась дочь.



Фото: Instagram @albinadzhanabaeva

Для Меладзе и Джанабаевой этот ребёнок станет третьим общим. Супруги воспитывают 17-летнего Костю и шестилетнего Луку. А от брака с Ириной Меладзе у исполнителя есть три дочери — Инга, Софья и Арина.

К слову, о своей третьей беременности Джанабаева сообщила подписчикам в Instagram совсем недавно — буквально месяц назад. Уже тогда было ясно, что срок приличный: несколько месяцев новость о скором пополнении удавалось держать в секрете. Впрочем, и о рождении дочери сообщить фанатам супруги не спешат: на их страничках в соцсетях пока тишина.