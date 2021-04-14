80 кг. Сексуальная Настя Каменских выложила фото в купальнике, на котором ее не узнать

Источник материала: Tut.by

33-летняя певица Настя Каменских решила показать, как она выглядела в начале карьеры, когда ее вес достигал 80 кг. Настя опубликовала в своем инстаграме коллаж из редких снимков, на которых она запечатлена в разные годы в разном весе.

Настя призналась, что кадры из прошлого ей не нравятся. «До/после… Вы знаете, я много лет стеснялась выставлять эти фото. И раньше никогда бы не показала их. Но… реалити так реалити», — подписала пост певица, упомянув шоу «Девочки рулят» со своим участием.

Сегодня певица любит демонстрировать свое подтянутое тело. Настя находится в гармонии с собой, к чему призывает других девушек. «Мы просто обязаны! Любить себя. Неважно, сколько килограммов, неважно, как мы выглядим. Главное — это стремление и желание становиться лучше и воспринимать саму себя. Становиться лучше и идти к принятию себя. Не для других, не для комментариев, не для общественного мнения. А исключительно для самой себя. Я рада, что наконец-то я пришла к этому. Девочки, помните об этом всегда! Вы у себя самые важные. Любите себя. Пусть иногда килограммы добавляются или уменьшаются. Пусть часто мне пишут негативные комментарии и осуждают за вес, осуждают, что я много тренируюсь, слежу за питанием, но всё равно не соответствую общепринятым идеалам 90−60−90. Но это не повод корить себя. И даже сейчас, когда я могу иногда скакать в весе — я люблю себя такой, какая я есть. Моя идеальность — в моей неидеальности», — написала Каменских.



Фото: hochu.ua. Настя до похудения.

Фото: woman.ru. Настя до похудения.

Откровенность звезды понравилась подписчикам, они осыпали ее комплиментами в комментариях: «Супер! Так и есть! Потому что, только полюбив свое тело, мы можем совершенствовать его, но только не через ненависть», «У Насти тот случай, когда она в любом весе прекрасна», «Всегда красотка», «Самое главное в жизни — здоровье. А всё остальное — чепуха», «Не знаю, мне любая Настя нравится», «А мне до больше нравится Настя, она такая сладкая булочка», «Бодипозитив вошел в чат», «Вы такая красотка, Настюш. Складочки и морщинки роли не играют. Главное, что у вас прекрасная душа, искренний взгляд и веселая, открытая улыбка. Вы лучшая».