«Это что вообще такое?» Владелец удивился страховой выплате за легкое повреждение Mercedes S500

Источник материала: Tut.by

«Я, конечно, не ожидал каких-то космических сумм от страховой, но не настолько же». Александр, владелец довольно дорогого Mercedes S500 W222, рассказал о том, какую компенсацию ущерба насчитала ему страховая компания после небольшого ДТП.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Mercedes-Benz

Неприятность произошла на парковке магазина, когда владелец отлучился за покупками. Все было до банального просто: какой-то парень ударил в бампер стоящего Mercedes. И хотя серьезных повреждений, на первый взгляд, не было, вызвали ГАИ. Виновник ДТП оказался пьян. Вины он своей не отрицал, получил приличный штраф.

— Я, в принципе, особых претензий не имел, он очень извинялся. Как-то даже жалко его стало. Да и повреждения с виду были несерьезными. Оказалась разбита рамка номера, и «ушли» зазоры между крылом и бампером. И еще треснула декоративная решетка бампера. После всех формальностей и осмотра автомобиля экспертом-оценщиком страховой компании мы договорились, что необходимо привести в норму зазоры, то есть произвести снятие и установку бампера. Также записали замену разбитой рамки номера и декоративной решетки. Это минимальные работы. Эксперт добавил, что если после снятия бампера будут выявлены еще какие-то повреждения, то можно будет об этом заявить дополнительно.

На этом Александр успокоился и принялся ждать вердикта страховой компании. Спустя несколько дней владельцу Mercedes пришло СМС от страховой.





— Я сначала подумал, что это какая-то шутка: сумма страхового возмещения составила 16 рублей 84 копейки. Когда понял, что это всерьез, первой мыслью было: пускай они эти деньги себе оставят. И никуда не буду ходить. С другой стороны, сам по себе этот инцидент возмущает: где они нашли такую станцию, у которой нормо-час стоит столько, что за 16 рублей снимут бампер, выставят зазоры и поставят обратно?

Александр сразу понял, что по расценкам официального дилера стоимость пусть и небольшого ремонта считать не будут. Поэтому поехал просто к знакомому на СТО. Все сделал, но никаких подтверждающих стоимость документов или чеков не брал.

— У меня изначально не было мысли как-то рассчитывать на страховку — ну выплатят и выплатят. Главное, что фары целыми остались. Решетку я сам купил и повесил. Номерной знак выровнял, рамку поставил новую. Но сумма выплаты у меня вызывает недоумение: 16 рублей — это что вообще такое? Я обратился в отдел расчета убытков, чтобы они объяснили свои расчеты. Там мне сказали написать письмо с просьбой выслать подробную калькуляцию. И она пришла спустя несколько дней.

При расчете стоимости ремонта и размера возмещения страховая компания исходила из того, что автомобиль Александра имеет износ 54%. Для понимания: Mercedes выпущен в 2014 году, пробег на момент ДТП составлял почти 134 тысячи км. Стоимость нормо-часа при ремонте на СТО определили в 28,5 рубля.





— Стоимость восстановительного ремонта составила, по расчетам страховой, 25 рублей 35 копеек. Потом из этой суммы, судя по бумагам, отняли стоимость обновления транспортного средства и стоимость устранения дефектов эксплуатации. В итоге и вышло 16 рублей 84 копейки. Но я сомневаюсь, что за 16 рублей где-то можно снять-поставить бампер. Даже не на официальном сервисе. И даже не на «мерседесе».